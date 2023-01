Oostendse surfer Sascha Borrey flirt met de Noordzee in opvallend promofilmpje

De Spaanse boardproducent YOW – kort voor ‘Your Own Wave’ – lanceerde onlangs een unieke reeks portretfilmpjes met verhalen van boardriders uit alle uithoeken van de wereld. Tweede in het rijtje is Oostendenaar Sascha Borrey (29), die al sinds zijn zevende op een plank staat. De West-Vlaamse filmmaakster Jade Madoe, zelf ook opgegroeid aan de Noordzee, slaagde erin een zekere verwondering op te roepen met haar beelden. “Een fierheid die ik zeker deel”, aldus Sascha.

Het is het eeuwige dilemma van de Belgische surfer: wachten op de noordzeeswell, of toch maar die surftrip richting Fuerteventura? Sascha Borrey (29), viervoudig Belgisch kampioen longboarden, breekt in het promofilmpje Born by the North Sea een lans voor het eerste.

Skateboard

“De Noordzee en surfen, het is altijd een dubbeltje op zijn kant: je kan het hier juist genoeg doen om eraan verslingerd te raken, maar het is nooit genoeg om die verslaving te voeden. De keren op een jaar dat we hier écht goeie golven hebben, zijn ook maar op één hand te tellen”, zegt hij.

Sascha’s eerste liefde was het skateboard. “Mama had in Oostende een restaurant op de zeedijk en ik zag altijd wel mijn kans om daar weg te glippen met mijn board onder de arm”, glimlacht hij.

Wachten op de juiste golf

Later kreeg hij zijn eerste wetsuit en leerde hij zoals elke noordzeesurfer de kunst van het wachten. “Wachten op de swell, wachten op de juiste golf… Heel af en toe wordt dat wachten dan wel beloond, maar lang niet elke surfer heeft zoveel geduld”, aldus Sascha, die in dat gebrek aan ideale surfcondities ook opportuniteiten ziet.

Want laat het nu juist die plaatsen zijn waar iets – in dit geval goeie golven – moeilijk te vinden is, dat een mens creatiever maken. “Voor mij was dat bijvoorbeeld de reden om te gaan surfskaten”, legt Sascha uit.

“Ik weet niet of je Lords of Dogtown ooit gezien hebt? Die film gaat over een groepje jongeren – de ‘Z-Boys’ – die in het Californië van de jaren zeventig een revolutionaire nieuwe skateboardstijl ontwikkelden die ze vervolgens perfectioneerden in lege zwembaden. Wat zij daar deden, was eigenlijk skatesurfen avant la lettre: ze pasten de gracieuze golfbewegingen van het surfen toe bij het skateboarden, waarbij de steile zwembadwanden dienst deden als halfpipes.”

“Surfen is meditatie in motion: van zodra je met je plank in het water ligt, ben je nergens anders meer mee bezig”

Hoewel niet echt een sport an sich, is het skatesurfen ook bij ons aan een stevige opmars bezig. “De trend kwam een jaar of vijf geleden overgewaaid uit de States. Het is een soort tussenvorm die in het verlengde ligt van surfen: een surfskate simuleert die bewegingen, het gevoel en de flow. Door de extra wendbaarheid krijgt je een echt surfgevoel op je board”, aldus Sascha.

Surfen op het asfalt: zo laat surfskaten zich misschien nog het vlotst omschrijven. “Eigenlijk heeft het meer weg van snow- dan van skateboarden: je maakt dezelfde gladde, golvende bewegingen op je board. Maar het laat je perfect toe om je surfskills te onderhouden op het droge, en het houdt minder risico in: als je bij het skaten een pols breekt, kan je minstens drie maanden niet het water op.”

“Surfskaten is ook de ideale manier om op flat days je surfprestaties op peil te houden”, zegt Sascha. “Want het is met het surfen niet zoals met fietsen: surfen verleer je sneller dan je denkt. Toen tijdens de eerste coronalockdown de watersport een tijdlang stillag, was ik blij dat ik tenminste nog kon gaan skatesurfen.”

Voor Sascha is surfen ook een vorm van mediteren. “Surfen is meditatie in motion: van zodra je met je plank in het water ligt, ben je nergens anders meer mee bezig. Je wordt helemaal één met wat je doet en dat geeft een heel bevrijdend gevoel”, legt hij uit.

Voor de portretreeks van YOW – wat staat voor ‘Your Own Wave’ – werkte Sascha samen met Jade Madoe, een jonge filmmaakster die zelf ook opgroeide aan de Noordzeekust. Haar promofilmpje werd een hulde aan de zelfexpressie, én een ode aan die grauwe Noordzee.

© Jade Madoe

“Ik leerde Jade kennen via een gemeenschappelijke vriend. Ze filmde al op de meest idyllische surfspots ter wereld, maar bracht ook onze Belgische surfscene vaak in beeld. Ik was gecharmeerd door de ‘jazzy feel’ die ze in haar video’s weet op te roepen.”

“Je ziet me surfen door regen en wind, het ziet er best ruig uit. Maar vóór alles, roept haar video een gevoel van fierheid op dat ik zeker deel. Het gevoel dankbaar te mogen zijn op deze bijzondere plek te mogen leven”, aldus Sascha.

Oosteroever

YOW is een relatief jonge boardfabrikant uit het Spaanse Baskenland. “Ik werd door hen opgepikt via Instagram, en ondertussen maak ik al drie jaar deel uit van hun sponsorteam”, vertelt Sascha.

Find your own wave verwijst naar het plezier van je eigen surf- of skatespot ontdekken. Sascha’s favoriete surfspot dicht bij huis, is Oosteroever, waar hij een tweetal jaar geleden zijn surfshop Under The Lighthouse opende.

“Door de nabijheid van de havengeul en strekdam komen de golven op Oosteroever mooier door, en het is ook een rustige plek met mooie duinen. De keerzijde is dat het stilaan wat té bekend aan het worden is onder surfers.” Sascha’s jaarlijkse big surf trip gaat in ’23 richting de Afrikaanse westkust. “De perfecte golf gaan najagen”, knipoogt hij.