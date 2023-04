Oostendse schakers stunten in eerste nationale

De KOSK (Koninklijke Oostendse SchaakKring) kon in het seizoen 2020-2021 promoveren naar het allerhoogste niveau in de nationale schaakcompetitie. Ze sloegen iedereen met verstomming door van meervoudig Belgisch kampioen Rochade Eupen te winnen.

De spelers moeten in eerste nationale vaak de confrontatie aangaan met grootmeesters en meesters uit binnen- en buitenland. De Oostendenaars zijn dan ook zelden favoriet en er moet telkens hard gestreden worden om voldoende punten binnen te halen.

Dit seizoen is het al enkele keren gelukt, maar zondag werd iedereen met verstomming geslagen. De Kosk won zowaar van meervoudig Belgisch kampioen Rochade Eupen. De bezoekers uit Eupen waren torenhoog favoriet met op elk bord hoger geklasseerde spelers. Tijs Cocquyt verloor tegen zo een klepper na een heel boeiende partij.

Behoud verzekerd

De grote verrassing was dat geen enkele andere speler verloor. Yen Peeren, Mehdi Roger, Rabah Bouhallel, Benjamin Defromont en Jasper Beukema behaalden allen een zwaarbevochten remise. De kroon werd op het werk gezet door Benjamin Decrop en Gert-Jan Timmerman. Zij wonnen beiden na een spectaculaire partij en zorgden mee voor de formidabele stunt, waarmee het behoud verzekerd is. KOSK Oostende blijft ook volgend seizoen in de hoogste afdeling .

Wie zelf eens zijn schaaktalenten wil testen, is welkom elke vrijdag vanaf 20.30 uur in het clublokaal in het sportcentrum De Koninklijke Stallingen in de Koninginnelaan 76 te Oostende.

Meer info op www.kosk.be of via bestuur@kosk.be.