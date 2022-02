Oostendse Sandrine Tas schaatst op Olympische Winterspelen in Peking naar 29ste plek op 1.500 meter

Olympisch debutante Sandrine Tas is maandag op de Olympische Winterspelen in Peking op de 29ste plaats (op 30) geëindigd op de 1.500 meter schaatsen.

Sandrine Tas kwam in de National Speed Skating Oval al vroeg in actie en stond in de tweede rit tegenover de Poolse Magdalena Czyszczon. De Oostendse bleef Czyszczon altijd voor en zette een tijd 2:03.39 op de tabellen, op 10.11 van latere winnares Ireen Wüst. Uiteindelijk klokte alleen Czyszczon een tragere tijd dan Tas, voor wie deelname aan de Spelen het hoofddoel vormde.

“Dit is nog mooier dan ik het me had voorgesteld”, reageerde Sandrine Tas. “Mijn start was goed. Ik wist dat mijn tegenstandster een trage starter is. Ik had dus wel verwacht dat ik meteen een mooie voorsprong zou hebben. Mijn eerste ronde was iets trager dan verhoopt. In de laatste twee ronden was er relatief weinig verval. Dat is misschien een teken dat mijn eerste ronde toch iets te traag was. Maar dat is het moeilijke aan de 1.500 m: op een goede manier met je krachten omspringen. Dat moet ik nog leren door meer ervaring op te doen. Maar over het algemeen ben ik wel tevreden.”

Het hoofddoel van Sandrine was om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. “Het klinkt misschien wat melig, maar deze olympische ervaring is nog mooier dan ik het me had voorgesteld. Er is redelijk wat publiek aanwezig, maar de zaal is zodanig groot dat dat niet zo lijkt. Ze supporteren voor alle atleten. Ik heb na mijn wedstrijd dan ook enthousiast gezwaaid naar iedereen.”

Na de 1.500 meter zal de 26-jarige Sandrine Tas in Peking ook starten op de 500 meter, de 1.000 meter en de massastart.