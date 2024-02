Oostendse Sandrine Tas pakt eerste internationale schaatszege op ijs: “Mooie opsteker voor het WK”

Sandrine Tas uit Oostende heeft in het Canadese Quebec, op de laatste wereldbeker van het seizoen, verrassend de massastart gewonnen. Voor de Oostendse is het haar eerste internationale zege in het schaatsen. “Twintig jaar skeeleren heeft mij getoond hoe ik rustig moet blijven in dit soort situaties.”

In een tactische race in Quebec met het oog op het eindklassement van de wereldbeker lieten de toprijders acht schaatssters wegrijden. Daarvan pakte Sandrine Tas (Team Novus) de zege voor Ramona Härdi uit Zwitserland en Michelle Uhrig uit Duitsland. De Oostende bio-ingenieur reed vooral een zeer intelligente race, spaarde de krachten in het kopgroepje zodat ze voldoende overhad voor de sprint. “Je krijgt in het leven een aantal kansen. Die moet je grijpen en dat heb ik gedaan”, vertelt ze.

Skeeleren

De schaatsster, die reeds in het skeeleren bij de Zwaantjes Rollerclub in Zandvoorde een wereldtopper was, erkent dat bijvoorbeeld Nederlanders en Canadezen sterker zijn. “Dat betekent niet dat ze alle wedstrijden naar hun hand kunnen zetten. Beiden hadden in de race duidelijk eigen belangen. De wereldbeker moest voor de Canadese Valerie Maltais worden veiliggesteld. De Nederlandse rijdsters wilden daar echter niet bij helpen.”

In de eindafrekening van de WB bleef Tas vijfde met 219 punten. Eerder werd ze negende in de B-divisie op de 1.500 meter waarmee ze in de eindstand 29ste werd.

Mooie opsteker

Met streek- en clubgenoot Fran Vanhoutte die op de 500 meter met 39”26 naar een nieuw persoonlijk record reed , de Bruggeling Mathias Vosté en Isabelle van Elst trok de 28-jarige Sandrine nadien naar Calgary, in hetzelfde land. Op 1.100 meter hoogte worden daar de laatste voorbereidingen voor het WK afstanden getroffen, dat daar vanaf donderdag 15 februari begint. Naast de minimarathon kan Tas op de Olympic Oval ook starten op de 3 kilometer. “Die prestatie op de massastart in Quebec geeft mij een goed gevoel. Het is een mooie opsteker om het WK aan te vatten”, besluit Tas. (ACR)