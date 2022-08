Oostendse Michèle George pakt ook wereldtitel freestyle in paradressuur

Nadat ze eerder op het wereldkampioenschap paradressuur in het Deense Herning de wereldtitel in de Grand Prix pakte, heeft Michèle George uit Oostende zondag ook goud veroverd in de freestyle (graad V).

George reed met haar 12-jarige merrie Best of 8 als laatste de piste in, maar op ongenaakbare wijze reed ze naar een score van 82.860 procent. Daarmee deed ze meer dan 2 procent beter dan de Nederlandse combinatie Frank Hosmar/Alphaville N.O.P., die voor hun proef 80.775 procent toebedeeld kregen. Het brons was voor het Britse koppel Sophie Wells/Don Cara M (79.255 %).

België sluit zo het WK in Herning af met twee gouden medailles voor Michèle George en een zilveren plak voor jumpingruiter Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus). (Belga)