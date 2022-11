Oostendse Evi Milh met Belgisch team vijfde op WK Tumbling

Na een geslaagd Europees kampioenschap in juni stond er voor de Belgische gymnasten Tumbling en Trampoline nog een WK op het programma dat plaatsheeft in de Bulgaarse hoofdstad Sofia.

Voor ons land kwamen in team naast de Oostendse Evi Milh (Turnclub de Zeester) ook Laura Vandevoorde (Turnkring Oostakker) en Louise Van Regenmortel (CSA Kempen) in actie. Woensdag werkten zij in ploeg hun kwalificaties af en de dames wisten nadien een teamfinale te bemachtigen. Hierin werden ze vijfde. Vandevoorde trad als eerste aan en sprong een goede reeks (23.400 punten). Milh kon haar reeks nadien niet afmaken (14.800 punten) en Van Regenmortel sloot de teamfinale in stijl af met een persoonlijk record van 24.800 punten.

De Britse vrouwen pakten het goud, voor de Verenigde Staten en Frankrijk. Australië bleef België als vierde voor. Vorig jaar waren de Belgische vrouwen goed voor WK-zilver in Azerbeidzjan. Vrijdag kwam Evi Milh individueel in actie, maar ze geraakte niet door de tweede kwalificatieronde of een plaats in de finale. Ze eindigde op plaats 16. (ACR)