Oostendse Emma Plasschaert verovert zilver de tweede manche van de wereldbeker zeilen

Emma Plasschaert is zaterdag als tweede geëindigd in de ILCA 6-categorie op de Allianz Regatta, de tweede manche van de wereldbeker zeilen in het Nederlandse Almere. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts waren in de 49er FX ook goed voor zilver.

Plasschaert raakte in de afsluitende medaillerace om dubbele punten niet verder dan de achtste plaats. Ze sluit de competitie af met 71 punten.

Dat zijn er drie meer dan de Griekse Vasileia Karachaliou. Die eindigde zaterdag als tiende en laatste maar behield desondanks de eerste plaats. Het brons is voor de Deense Anna Munch, tweede in de medalrace, met 75 punten.

Isaura en Anouk

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts wonnen in de 49er FX hun medaillerace. Met 55 punten stranden ze op twee punten van de Nederlanders Odile van Aanholt en Annette Duetz, zaterdag tweede. De Australiërs Olivia Price en Evie Haseldine (60 punten) vervolledigen het podium.

In de 49er sloten Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers af met een derde plaats in de medalrace. Zij eindigen als zesde met 82 punten. De winst gaat naar de Nederlanders Bart Lambriex en Floris van de Werken (35 punten).