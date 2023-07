Oostendse brandweermannen winnen Belgisch kampioenschap triatlon voor hulpverleners

De triatlon in Brugge kreeg dit jaar een bijzonder luik over de kwartafstand: het eerste BK in trio voor brandweermensen en ambulanciers. Een drietal van Hulpverleningszone 1 van de brandweerpost uit Oostende won er de nationale titel.

Samen met Post Brugge (Zone 1), Brandweer West-Vlaanderen, Stad Brugge en Vriendenkring Brugge zette Triatlon door Brugge de schouders onder dit initiatief, waarvan een deel van de opbrengst naar De Warmste week gaat.

Nick De Wannemaeker uit Bredene fungeerde binnen het Oostendse trio als zwemmer en moest voor 1 kilometer het water in. Dries Van der Veken, ook uit Bredene, fietste 45 kilometer. De afsluitende loop van 10 kilometer werd door Hannes Vandermoere volbracht. Hij woont in Baliebrugge, Ruddervoorde.

“Het initiatief kwam vanuit Brugge en ik denk dat zij alle hulpverleningszones hebben aangeschreven om mee te doen. Op vraag van Dries zijn wij dan met zijn drieën gestart”, vertelt Vandermoere. “We waren alle drie al actief op het BK crossduatlon voor brandweerlui. Dit maakte het nog iets gemakkelijker om onze ploeg te vormen.”

Gevestigde waarde

Zwemmer Nick startte op kop en stond die plaats niet meer af. “Een jaar of acht geleden heb ik puur recreatief nog wat aan triatlon gedaan. Maar niet zo goed als Hannes”, glimlacht hij.

Vandermoere was een gevestigde waarde in de triatlon. In november 2017 besliste hij ermee te stoppen. Een job bij de brandweer en de uitbreiding van zijn gezin lagen mee aan de basis van zijn beslissing. “Ik probeerde nog even puur recreatief terug te keren, maar dat lukte niet. Ik ben dan een tijdje gestopt. Ondertussen heb ik het plezier in het sporten teruggevonden, in de obstacle run. Dat is minder bekend, maar de sport is immens aan het groeien en er is potentieel”, weet Vandermoere. “Eind dit jaar is er in ons land overigens het WK. Wij hebben ons in onze leeftijdscategorie ervoor kunnen kwalificeren. Ik start er als vice-Belgisch kampioen.”

Samen met Dries Van der Veken werd Vandermoere begin dit jaar ook nationaal kampioen crossduatlon. “Dit is echt een boerenjaar voor ons. Ook al omdat we nu de titel in het triatlon hebben behaald.”

(ACR)