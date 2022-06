Oostendse BMX Club draait op volle toeren: Met vier naar EK, met drie naar WK

Op de BMX-piste achter de Mister V-Arena op het sportpark De Schorre is de Oostendse BMX-club bijna dagelijks actief met ruim 50 leden. Vier leden wisten zich via de rankings te kwalificeren voor het EK in Dessel, half juli, en drie leden mogen eind juli deelnemen aan het WK in Nantes. Eerst wordt er begin juli nog gestreden voor de Belgische titels.

Dennis Van Landeghem is sinds vorig jaar voorzitter van Ostend BMX Club. “Onze club, die gericht is op racen, telt meer dan 50 leden, variërend van 6 tot 63 jaar, afkomstig van de kust en ver hinterland, zelfs voorbij Brugge”, opent Dennis. “We zijn een familiale club met aandacht voor kwalitatieve begeleiding, individueel en in team. We hebben renners in alle verschillende leeftijdscategorieën. Dit jaar wordt het Europees kampioenschap in België georganiseerd, in Dessel. Daarom besliste de Belgische BMX-bond dat, per leeftijdscategorie, 32 Belgen zich konden plaatsen voor deelname aan het EK. Op basis van de ranking in de topcompetitie, Flanders Cup en Coupe Wallonie, zijn vier van onze renners in de top 32 geëindigd. Dat zijn Rune Rodgerson (boys 15-16), Gianni Terryn (boys 15-16), Yelena Provoost (Girls 15-16), Thaïssa Bout (Girls 11-12). In elke leeftijdscategorie worden drie races gereden. Er wordt telkens gestart met acht. De laatste vier vallen af, de eerste vier gaan door. Het belangrijkste doel voor onze geselecteerden is de manches te overleven en indien mogelijk, te mogen starten in de ‘final 8’, de finale van hun categorie!”

Proefles mogelijk

Elke race wordt telkens over één ronde gereden. In een halve minuut moeten de deelnemers er het maximum uit halen. In Oostende is het parcours 330 meter lang, dat van Dessel en wellicht tussen 350 en 400 meter. Het komt erop aan explosief te starten en je positie te behouden tot aan de finish.

“Voor onze renners naar het EK en WK gaan, moet eerst nog het BK in Quaregnon gereden worden op 3 juli”, vervolgt voorzitter Dennis Van Landeghem. “Daarom moet de komende weken, na de examens, nog keihard getraind worden om klaar te zijn op het hoogste niveau. Op dinsdag en donderdag wordt intensief getraind met de competitierenners. Op woensdag trainen we met onze recreanten en op zondag staat de piste open voor iedereen, van beginners tot veteranen. Lid worden kost 120 euro. Uiteraard mag je een proefles aanvragen. Als club staan we op veiligheid en maximale, individuele begeleiding onder leiding van hoofdtrainer Alain Deschacht, ooit Belgisch kampioen BMX. Amusement komt op de eerste plaats! Wie komt testen, is snel overtuigd van het speciaal karakter van onze BMX-sport. Het wordt snel een passie!

Op 2 oktober organiseert Ostend BMX Club de finale en prijsuitdeling van Flanders Cup, een regelmatigheidscriterium dat bestaat uit acht manches. We hopen toch 350 deelnemers en meer dan duizend toeschouwers te mogen begroeten. We hopen daarmee, ook in Oostende en onmiddellijke omgeving, hoog te scoren. Nog te veel mensen weten niet dat er op De Schorre een BMX-piste ligt!”