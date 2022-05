Oostendse Badmintonclub heeft wind in de zeilen: “We groeien en bloeien, langzaam maar zeker”

Na twee jaar verplichte pauze draait de Oostendse Badmintonclub weer op volle toeren, blijkt na een recente recreantenontmoeting badminton in de nieuwe Oostendse Sporthal Marie-Thérèse Degryse. Tom Denduyver is sinds drie jaar de opvolger van Peter Beyen als voorzitter van OBTC.

“Naast recreatief badminton is het afgelopen badmintonseizoen ook een succes geweest voor onze competitie- en jeugdwerking. Onze damesploeg won in de hoogste provinciale reeks en promoveert naar het regionale Vlaamse niveau. Voor volgend seizoen betekent dat zwaardere tegenstanders en verdere verplaatsingen. Het team heeft groeipotentieel en wordt ook versterkt door onze jeugd. Ook onze eerste ploeg gemengd dubbel stijgt naar de Vlaamse competitie”, vertelt Tom Denduyver.

“Onze jeugd doet het in het algemeen schitterend, met als uitblinkers Katelyn Hoorelbeke (12) en Tibe Van Der Kelen (11). Beiden haalden podiumplaatsen in het Masters Circuit. Katelyn won brons in dames enkel en dubbel op het BK jeugd.

“Onze club telt momenteel 170 leden, waarvan 50 jeugd en 30 competitiespelers. We hebben vijf ploegen in competitie. Vroeger waren we actief in twee zalen, met de nodige beslommeringen van dien.”

Nieuwe sportzaal

“Sinds we onze wedstrijden en trainingen, drie keer in de week, kunnen organiseren in de nieuwe sportzaal MTDG, hebben we meer faciliteiten en draaien we op volle toeren. Hier kunnen we op twaalf terreinen tegelijk spelen, goed voor 48 spelers en ideaal voor onze badmintonsport. Uiteraard is het gebrek aan een kantine een tegenvaller voor onze club en de bezoekers aan onze wedstrijden.”

De competitie loopt stilaan op zijn einde. “Ook tijdens de zomer wordt er verder getraind en volgend seizoen starten we met zes ploegen in competitie”, vervolgt Tom.

“We groeien en bloeien, langzaam maar zeker! Nieuwe leden zijn zeker nog steeds welkom. Het lidgeld is heel bescheiden, 85 euro, en je mag twee keer gratis proeven van een training. Badminton kan je spelen van 7 tot 77 jaar.

Goede opkomst

“Voor ons recreantentornooi mochten we 85 deelnemers begroeten, die konden spelen in enkel, dubbel en dubbel mix. Na twee jaar corona was dat een zeer goede opkomst.” (Fons Roets)