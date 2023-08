Oostendenaar Wannes Van Laer trekt naar Wind en Watersport Vlaanderen

Vanaf maandag 18 september zal Wannes Van Laer het WWSV-team versterken. De 38-jarige Oostendenaar komt over van de Fédération Francophone du Yachting Belge waar hij de afgelopen maanden technisch directeur was. Bij Wind en Watersport Vlaanderen zal hij de verantwoordelijkheid hebben over de jeugdwerking topsport zeilen, (wind)surfen en kitefoilen. Wannes zal daarnaast ook coachen in de ILCA 6 en is bovendien multi-inzetbaar in andere klassen.

Wannes zat al in een boot nog voor hij kon stappen. Zodra hij kon, hield hij zelf het roer van een Optimist vast. Vanaf zijn zesde is de liefde en de passie voor het zeilen dagelijks blijven groeien. In 1998 won hij brons op het EK Optimist in Split. De laatste drie jaren van zijn humaniora-opleiding ging hij naar de topsportschool van Mortsel. Gedurende zijn hogere studies heeft hij zoveel mogelijk gezeild en behaalde zijn bachelor bedrijfsmanagement in juni 2009.

Drie Olympische Spelen

“Wannes kwam aan de start van drie Olympische Spelen. Hij bezat toen als zeiler, en nu nog, een enorme wilskracht en met het motto ‘opgeven is geen optie’ gaat hij elke dag tot het uiterste. De concurrentie in de Laserklasse (nu ILCA 7) was niet mals, maar Wannes wist mooie prestaties neer te zetten”, klinkt het bij WWSV.

Tijdens zijn eerste Olympische deelname in Londen werd hij 34e, tijdens de Spelen van Rio 2016 werd hij 17e en in zijn laatste deelname, de Spelen van Tokyo 2020 werd hij 27ste. “Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging en ben heel gemotiveerd om jonge zeilers, surfers en foilers te helpen hun ambities waar te maken”, aldus Van Laer. “Daarnaast deel ik ook de visie van het topsportbeleid van WWSV en ben ik ervan overtuigd dat we samen als team mooie dingen zullen realiseren.” (ACR)