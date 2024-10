Oostendenaar Rasul Magomadov verdedigt Vlaamse titel tegen Denis Rosescu in Allerheiligen Boksgala Izegem

Vlaams kampioen bij de licht zwaargewichten Rasul Magomadov verdedigt zijn titel tegen Denis Rosescu uit Ledegem op het Allerheiligen Boksgala in Izegem. “Twee échte punchers en een kamp die wel eens zou kunnen beslecht worden met een knock-out”, zegt Liridon Fazliu van Boxing Club Oostende (BCO).

Rasul is pas 21 en bokst toch al een zestal jaar. “Ik deed 23 amateurkampen waarvan ik er 18 won en 5 verloor. Mijn eerste profkamp bokste ik in Middelkerke tegen de Bosniër Nerdi Fejzovic en won op punten. Op 3 februari werd ik in Ingelmunster Vlaams kampioen tegen de Brusselaar Idriss Nguimento. Ook mijn twee andere profkampen won ik: één op punten, de andere met ko.”

“Ik droom ervan om toch ooit een keer voor een wereldtitel te vechten”

Rasuls manager is Ezzedine Laggoune en hij traint bij Boxing Club Oostende van Liridon Fazliu. “Voor de kamp tegen Denis bereidde ik me zo goed mogelijk voor met mijn twee trainers in BCO. Lopen, techniek, krachttraining… Het was iedere weekdag intensief trainen, de zaterdag en zondag deed ik het iets rustiger aan. Ik heb er in elk geval vertrouwen in en hoop mijn Vlaamse titel te behouden. Als ik win, is het uitkijken om te boksen voor een Belgische titel en later voor de Benelux-titel. Maar ik droom ervan om toch ooit een keer voor een wereldtitel te vechten. Ik weet dat dit nog wat geduld moet hebben, maar zolang mag het voor mij nu ook niet meer duren.”

Tegenstander Denis Rosescu uit Moorslede is ook al geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Hij heeft er negen profkampen op zitten, waarvan hij er zeven won (twee met KO).

Praktisch

Het Allerheiligen Boksgala heeft plaats op 1 november in sporthal ‘De Krekel’ in de Heilig Harstraat 15 in Izegem. Behalve de kamp Rasul versus Denis staan er nog 4 profkampen op de affiche: Robin Barbiaux versus Frank Rojas (Venezuela), Sargis Poghosyan versus Tahar Belkhir (Fr), Harley Techel versus Idi Seone (Fr) en Allessandro Trabucco versus Christian Jose Avila Jaramillo (Venezuela). Plus nog 4 amateurkampen. (IB)