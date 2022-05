Oostende verwelkomt in het zeilen de ILCA Masters: “De ILCA 6 groep groeit nog dagelijks aan”

Op 21 en 22 mei organiseert de Royal North Sea Yacht Club de Belgische manche van het internationale ILCA kampioenschap voor Masters. Dat zal verlopen tegen het decor van het immens populaire nautische festival Oostende Voor Anker.

De ILCA is de voormalige Laser klasse en de plaatselijke Royal North Sea Yacht Club is alvast bijzonder trots dat ze één van de twee Masterkampioenschappen voor de categorie +30 jaar naar de Koningin der Badsteden kan halen.

De ILCA 4 is de geknipte boot voor jongeren, de ILCA 6 is geschikt voor de iets grotere, zwaardere zeilers en zelfs erkend als olympische zwaardzeilboot voor vrouwen. De ILCA 7 draagt het grootste zeiloppervlak en is de olympische eenmansboot voor mannen. In België ligt de nadruk van de competitie op de ILCA. De Masters zijn wereldwijd erg geliefd.

Elk jaar organiseert de internationale klasse-organisatie de EurILCA Masters series, een circuit van 12 evenementen dat evenveel Europese landen aandoet.

Al 40 deelnemers

ILCA Belgium-voorzitter Boris Pintelon: “De ILCA 6 groep groeit dagelijks aan. Op de tot nu toe bijna 40 ingeschreven deelnemers zijn er 22 Nederlanders, 4 Duitsers, 2 Zweden, 2 Zwitsers en 1 Amerikaan.”

In die groep mogen we ook Nathalie Gunst en haar enorme zeilervaring zeker niet onderschatten. Zij is afkomstig uit De Haan, waar haar ouders nog verblijven, en woont nu in Aalter. “Ze is een getalenteerde zeilster”, vindt Pit De Jonge in opdracht van de RNSYC.

“Nathalie heeft een allround palmares: niet alleen in deze ILCA klasse, maar ook in de tweezitter Snipe-klasse waarin ze doorgaans vrouwenteams in vormt. Ze is ook nog Draak zeilster, een driepersoons kielboot, en bezieler van het jeugdzeilen in de Cadet en de 29-er.”

Ook haar broer Tomas neemt deel aan dit kampioenschap en heeft tevens een belangrijk zeilpalmares. Hij verhuisde naar Weerde en is één van de vier landgenoten in ILCA 7, samen met Nicolas Dumonceau en in iets mindere mate Eric Bonhomme en Michel Majon.

“Daarnaast is ook Bart Meynendonckx een ervaren zeiler met een ruim palmares. Terwijl Pieter Van Laer zonder meer zijn grenzeloos zeiltalent dat hij in meerdere klassen demonstreert zal kunnen botvieren. Zij besteden al hun tijd aan de zeilsport, zonder echt professional genoemd te kunnen worden. Ook dat past in de ILCA-filosofie”, besluit De Jonge.

(ACR)

