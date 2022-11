Oostende huldigt verdienstelijke sportkampioenen

Op zaterdag 12 november werd een receptie aangeboden in de trouwzaal aan meerdere verdienstelijke kampioenen in minder bekende sporten.

Burgemeester Bart Tommelein onderstreepte het belang van alle sporten in de Oostendse gemeenschap. Sport Schepen Bart Plasschaert feliciteerde de verschillende kampioenen, elk afzonderlijk in hun discipline. Hij betrok in zijn hulde (een ereschaal en bloemen) ook het belang van de ouders en van de club, die een belangrijke rol spelen in de evolutie van elke sporter.

Volgende kampioenen werden gehuldigd:

Cato Verleye van TTC Zandvoorde (Belgisch kampioen preminiemen)

Julie Van Hauwaert van TTC Zandvoorde (Belgisch kampioen junioren)

Kynji De Groote (Belgisch kampioen Petanque – doublette bij de miniemen)

Jorre Claeys (Belgisch kampioen golfsurfen U14 2021 en 2022)

Noah De Carne van Switch On BMX (Belgisch kampioen BMX bij de boys 9)

Fien Eduwaere, Belgisch kampioen shortboarden bij de Open Women)

Joseph Peter, wereldkampioen Bodybuilding Classic physique)