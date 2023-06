Ook Jente Comeine uit Wervik naar Wereldspelen Special Olympics

Naast turnster Blanche Decorte neemt ook Jente Comeine (21) deel aan de Wereldspelen van de Special Olympics van zaterdag 17 tot zondag 25 juni in Berlijn. Jente zal ons land vertegenwoordigen in twee disciplines: de dressuurproef draf voor gevorderden en een behendigheidsparcours.

De twee atleten met een mentale beperking vertrokken maandag naar Keulen voor drie voorbereidingsdagen. Ondertussen zijn ze in Berlijn, waar de atleten de sportlocaties verkennen en nog enkele trainingen afwerken.

Samen met haar klasgenote Sara en twee mannelijke ruiters zal Jente ons land vertegenwoordigen in twee disciplines: de dressuurproef draf voor gevorderden en een behendigheidsparcours. Jente nam al vier keer deel aan de Nationale Spelen en won al een gouden medaille in de discipline trail. Het is haar eerste deelname aan de Wereldspelen. Ze gaat paardrijden in Leiedal in Bissegem.

Blanche Decorte (21) neemt voor de tweede keer deel. Vier jaar geleden aan de andere kant van de wereld in het verre Abu Dhabi won ze één gouden, één zilveren en twee bronzen medailles. Beiden liepen school aan De Hoge Kouter in Kortrijk.

“De stad Wervik kijkt met enorm veel bewondering naar de prestaties van beide atleten”, zegt schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit). “Het stadsbestuur zorgt ook voor een kleine financiële ondersteuning door beiden een bedrag van 250 euro toe te kennen.”

(EDB)