Onofre Notebaert uit Kuurne klimt op in de wereldranking kleiduifschieten na sterke prestatie tijdens wereldbekerwedstrijd in Cyprus

Afgelopen weekend heeft Onofre Notebaert uit Kuurne een sterkte prestatie neergezet op de wereldbekerwedstrijd kleiduifschieten in Cyprus. Ondanks hij niet helemaal in topvorm was, gezien ziekte hem parten speelde en hij zo tussen de officiële trainingen door telkens de slaap diende te vatten, wist hij toch te eindigen binnen de top 25 van de in totaal 131 deelnemers. Dit resultaat zorgde er meteen voor dat Onofre zo stijgt in de Europese ranking naar de 39ste plaats en in de wereldranking zijn 129ste plaats inruilt voor de 64ste.

“Voor de algemene eindranking hebben wij nog een vijftal wedstrijden af te werken”, legt een heel tevreden Onofre Notebaert uit. “Zelf doe ik al 9 jaar aan kleiduifschieten. In tegenstelling tot andere landen is het in België niet zo’n gekende sport. Zelf probeer ik wekelijks een tweetal keer te trainen. Het is telkens een trip vanuit Kuurne richting Herentals, gezien zowel in West- als Oost-Vlaanderen maar weinig mogelijkheden bestaan om op mijn niveau te trainen. Door middel van steun van de Vlaamse schietsportkoepel en Sport Vlaanderen kunnen wij deelnemen aan deze wereldbeker, het Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap. Ook zonder onze familie en de steun van de trainer en andere personen rondom mij zou ik dat eveneens niet kunnen doen, waarvoor mijn oprechte dank trouwens.”

“Na een vermoeiend weekend zette ik pas zondagavond terug voet op Belgische bodem. De concurrentie was alvast groot in Cyprus, maar ik heb mij kranig geweerd met een mooi resultaat als beloning!”

Net geen European Games

De volgende wereldbekerwedstrijd voor Onofre gaat door in Lonato. Ondanks zijn goede prestatie afgelopen weekend in Cyprus dient hij echter wel de European Games te missen gezien hij net een viertal plaatsen tekort komt om geselecteerd te worden. (BRU)