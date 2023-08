Olympische zeilers vinden de weg naar Ostend Sailing

Het was even met de ogen knipperen toen op 22 juli het Australian Olympic Sailing Team neerstreek bij Ostend Sailing op de Oosteroever in Oostende. Het was een samenloop van omstandigheden, vriendschap en liefde.

Via twee van hun coaches, Carolijn Brouwer en Darren Bundock, onderhoudt de club een warme relatie met het Australische team. Carolijn en Darren waren rond 2010 enkele jaren lid bij Ostend Sailing toen ze in Europa vertoefden.

Het WK Zeilen 2023 voor de tien Olympische klassen wordt van 10 tot 20 augustus gevaren voor de kust van Scheveningen. Gek genoeg mogen zeilers, met uitzondering van de Nederlanders, daar in de drie weken voor het WK de zee niet op. Om hun zeilers toch vertrouwd te maken met de moeilijke stroming van de Noordzee en dito golven, vroegen Carolijn en Darren of ze misschien in Oostende konden komen trainen. Als gastvrije club kon Ostend Sailing dat niet weigeren.

Dan is er natuurlijk nog Emma Plasschaert met de meest pure Australische connectie. Emma trouwde voorbije winter met de Australische zeiler Matthew Wearn. Matthew is de gouden medaille van Tokyo in de ILCA 7 klasse (de vroegere Laser).

Eer

Het feit dat de Australiërs vanuit Oostende wilden trainen intrigeerde en inspireerde blijkbaar ook andere naties, want plots kwamen er vragen vanuit Finland, Frankrijk, Nieuw Zeeland, Noorwegen en Zweden. Bij Ostend Sailing werden ze er een beetje draaierig van dat de halve wereldbol aan hun mouw stond te trekken.

Het is wel een grote eer en het sluit perfect aan bij de clubambitie om op de Oosteroever in Oostende een topsportcentrum voor zeilers en andere watersporters uit te bouwen. De weersomstandigheden zijn momenteel verre van ideaal, maar het is best indrukwekkend om deze wereldtoppers aan het werk te zien. Ze draaien er hun hand niet voor om (hun boot soms wel), om te gaan zeilen bij 20 tot 30 knopen wind (6-7 bft) en dat is heel veel wind.