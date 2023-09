Olivier Naert (Yama Arashi) pakt brons op het EK judo voor U21 in Den Haag

Van 7 tot en met 10 september vindt in het Nederlandse Den Haag het Europese kampioenschap judo voor junioren plaats. De Belgische selectie bestaat uit negen judoka’s. Een van hen is Olivier Naert die aantrad bij de categorie -60kg en brons behaalde.

Olivier is lid van de Bavikhoofse judoclub Yama Arashi. Olivier Olie’tje Naert won de eerste 3 wedstrijden en kwam tot in de halve finale, waar hij met een lichte waza-ari verliest van de latere Europees kampioen. De kamp voor de derde plaats ging gelijk op, maar neemt op een paar seconden van het einde een worp van de tegenstander mooi over en scoort. “Proficiat Olivier met deze uitzonderlijke prestatie. Proficiat aan de ouders Nico Naert en Nathalie Depoortere voor Olie zo ver te brengen en overal in te steunen”, aldus hoofdtrainer Donaat Vandeburie.

WK-selectie

Judoka Olivier Naert, 20 geworden op 2 augustus, behaalde brons op de Junior European Cup judo -60 kg in Berlijn. Hij verzekerde zich daarmee een plaats in de junioren WK selectie in oktober in Odivelas in Portugal van 4 tot 7 oktober. Eerder al plaatste hij zich voor het Europees Kampioenschap junioren in Den Haag op 7 september.

Belgisch kampioen

Waar 2022 een pechjaar was voor Olivier diende 2023 zich aan als belovend en bemoedigend. In februari werd hij Belgisch Kampioen bij de junioren -60 kg. Hij stond er dus opnieuw. “Ik vocht mij een weg terug en ben beetje bij beetje met de juiste kine blijven trainen en blijven doorgaan”, vertelt Olivier, die op eigen kosten ook een stage plande in Japan. “Ik verfijnde er mijn tactische aanpak.”

Een vijfde plaats bij de Masters Bremen en een vijfde plaats op de European Cup in Parijs leverde hem een selectie op voor het EK.

Olivier volgde ook een stage in Spanje. “De judoka’s die al zeker geselecteerd zijn voor het EK en WK, en zij die nog kans maakten mochten mee op stage in Valencia. Er waren ook senioren bij en dat is allemaal van het hoogste niveau. De trainingen zijn anders dan voor een wedstrijd: je leert er tactische bewegingen aan en nog beter uitvoeren of verfijnen. Ook de inzet”, vertelt Olivier.

Spelen van 2028

Zijn verwachtingen voor Den Haag waren hoog. “Fysiek en tactisch op punt staan en graag zo hoog mogelijk scoren. Ik heb er erg veel zin in, ik ben er echt klaar voor.”, zei hij toen en het is dus gelukt!”

Zijn ultieme droom? “De Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 halen.” Volgend jaar wordt Olivier, nog maar pas 20, eerstejaars senior.