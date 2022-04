Olivier Marteel als scheidsrechter in finale op WK snooker

Olivier Marteel (52) uit Nieuwpoort en nu woonachtig in Gijverinkhove (Alveringem) is als scheidsrechter geselecteerd voor de finale van het Betfred Wereldkampioenschap snooker dit jaar. Dat heeft World Snooker bekendgemaakt.

Het is de tweede keer dat de West-Vlaming de leiding neemt in een finale. Hij deed dat een eerste keer in 2015, toen Stuart Bingham zijn tegenstander Shaun Murphy met 18-15 versloeg, na een spannende wedstrijd.

Marteel behoort tot één van de meest ervaren scheidsrechters in het snooker, maar de afgelopen twee jaar heeft hij vooral in de frontlinie gestaan van de strijd tegen het coronavirus. Toen de pandemie toesloeg, stelde hij zichzelf voor om vanuit zijn rol in de radiologie over te stappen naar een werk als triageverpleegkundige op een tijdelijke SEH-afdeling voor Covid-19 in Veurne. “Al van jongs af aan wilde ik in de geneeskunde werken. Toen dit ter sprake kwam, heb ik geen seconde getwijfeld, al waren er risico’s”, klinkt het bij Marteel. Hij deed de afgelopen twee jaar dan ook niet veel in het snooker. Er was wel de finale van het UK Championship in Milton Keynes.

Sheffield

Aan het komende WK snooker, van 16 april tot 2 mei, neemt met Luca Brecel één Belg deel. Donderdag wordt er geloot voor de eerste ronde. Olivier Marteel hoopt dat de finale hetzelfde niveau haalt als die van zeven jaar geleden. “Het is een magisch moment aan de snookertafel voor zo’n speciale en belangrijke gelegenheid. Als locatie is de Crucible uniek. Niets is daarmee te vergelijken. Zelfs als ik er nu over praat, krijg ik kippenvel. Elke keer dat je in Sheffield aankomt, betekent het zoveel en word je enthousiast. Om er elk jaar weer naar toe te gaan is fantastisch, hopelijk kan ik het nog lang doen”, besluit Olivier Marteel. (ACR)