Olivier (44) doet mee aan WK G-snooker in Thailand: “Droom die werkelijkheid wordt”

Olivier Biernaux (44) uit Waardamme neemt vanaf zondag 23 februari in Thailand deel aan het eerste WK snooker voor mensen met een handicap. “Aangezien ik sinds mijn geboorte met een beperking leef en al snooker sinds mijn achttiende, is dit een droom die werkelijkheid wordt.”

Kort na zijn geboorte had Olivier een tekort aan zuurstof, waardoor de sturing naar zijn onderste ledematen niet helemaal verloopt zoals gewenst. “Dit heeft als gevolg dat ik op een andere manier wandel en ter plaatse stilstaan moeilijk is”, vertelt hij. “Hoe ouder ik word, hoe moeilijker alles wordt.” Al in zijn jeugd heeft Olivier met zijn handicap leren omgaan. Na zijn studies koos hij voor snooker. Hij deed mee in competitie en groeide in deze sport. Er kwam een connectie met de WDBS en sinds enkele jaren zijn zij volgens hem opnieuw kandidaat om mensen met een handicap aan de Paralympics te laten deelnemen in het snooker.

Doordachte speler

Olivier, werkzaam bij Fluvius, is een rustige, doordachte snookerspeler die zijn positiespel telkens probeert te verfijnen. Hij speelt sinds 1999 in de reguliere competitie in West-Vlaanderen. Eerst bij de VSF, de laatste twee jaar intern in The Trickshot in Brugge, waar hij lid van is. Hij neemt er ook elk jaar deel aan een tornooi van WDBS. Deze staat gepland van 21 tot en met 25 maart.

Weinig ondersteuning

“Dat is wel tof, want het is niet eenvoudig om ergens te geraken en is er amper tot geen ondersteuning om zoiets als een deelname aan het WK te ondernemen”, zucht hij. “Bij Sport Vlaanderen en G-Sport Vlaanderen kunnen ze de mensen nergens financieel ondersteunen of een duwtje in de rug geven. Alles moet altijd zelfstandig gefinancierd worden. Los daarvan krijg ik enorm veel steun van mijn vrouw Lindsay Cordenier. Zij is in alles mijn steun en toeverlaat.” Tussen de spelers met zijn handicap staat Olivier momenteel elfde op de wereldranglijst. “Ik hoop door aan het WK mee te doen die ranking te kunnen verbeteren, met het oog op eventuele Paralympics in 2032.”

Wie Olivier wil steunen voor zijn deelname aan het WK kan dit via GoFundMe.