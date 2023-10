Olivier (43) en Kobe Strubbe (17) in de Athora Great Bruges Marathon: “Onze wegen scheiden aan de start”

Duizenden lopers banen zich zondag 15 oktober opnieuw een weg tijdens de Athora Great Bruges Marathon. Olivier Strubbe uit Dudzele neemt deel aan de halve afstand terwijl zijn zoon Kobe de volledige afstand aflegt. “In aanloop hebben we lactaattesten laten doen, om te weten in welke zones we kunnen lopen. We hebben ook al wat kinebezoeken achter de rug.”

De marathon in Brugge kreeg dit jaar een grondige upgrade. De wellicht meer dan zevenduizend lopers zullen nog meer van het historische stadscentrum kunnen genieten en mogen zich verheugen op een groene lus door Sint-Michiels en een mooie passage door het pittoreske Damme.

Volle agenda

Olivier Strubbe, volgende week 44 jaar en Brugs gemeenteraadslid (CD&V), werkt als bediende-verkoper in de Colruyt in Sint-Pieters en verkoopt in bijberoep onder de naam Kdoos geschenk- en wijnmanden. Hij engageert zich tevens in vele sociale verenigingen. “Bedoeling was om dit jaar de volledige afstand van de marathon te lopen”, vertelt hij. “Na vorig jaar de halve te doen, wilde ik de uitdaging iets groter maken. Mijn overvolle agenda liet dit echter niet toe om hiervoor voldoende te trainen”, aldus Olivier.

“De laatste maanden deed Kobe niets anders dan lopen en studeren”

Olivier liep de halve afstand vorig jaar in 2 uur. Ook zondag wil hij rond die tijd eindigen. “Het is leuk om in je vrije tijd aan sport te kunnen doen, en dan nog samen met mijn zoon. Niet dat we altijd samen lopen. Als Kobe eens een trage sessie heeft, kan ik hem volgen. Anders niet. Misschien sluiten we ons wel bij een Brugse atletiekvereniging aan om daar nog meer knowhow en ondersteuning te krijgen. Zeker voor Kobe kan dat interessant zijn als hij nog ergens progressie wil in maken.”

Onder de vier uur

Kobe (17) loopt school in de Frères in Brugge. Vorig jaar heeft hij op eigen initiatief eens 42 kilometer gelopen. “Ik had toen zelf een parcours uitgestippeld om te zien of ik dit na weken van trainen wel aankon. Ik deed dat in 4 u. 20’.”

De Brugse marathon belooft een groots evenement te worden en is ondertussen een begrip in de stad. Naast de vele buitenlanders die eraan deelnemen ook voor de Bruggelingen zelf. “Jammerlijk doet het parcours onze woonplaats Dudzele niet aan. Familie en vrienden zullen zich moeten verplaatsen om ons aan te moedigen en dus niet voor hun deur. In de eerste plaats wil ik uiteraard de finish bereiken, en als dat lukt liefst onder de vier uur of toch zeker vlugger dan mijn peter Diether Feys, die vorig jaar deelnam”, klinkt Kobe gemotiveerd.

30-tal hoogtemeters

Het vernieuwde parcours van de Great Bruges Marathon bevat slechts een dertigtal hoogtemeters en is dus ideaal voor wie een snelle tijd ambieert. De start is omwille van het grote aantal deelnemers van de Markt naar ’t Zand verplaatst. “Vanaf daar gaan we elke onze eigen weg. Op eigen tempo. Kobe loopt andere tijden dan ik. We worden door het thuisfront zeker gevolgd. We gaan onze Track & Trace doorsturen zodat iedereen weet waar we ons bevinden om eventueel voor een extra bevoorrading te zorgen.”

Voor een atleet die marathons loopt staat een buitenlandse wedstrijd zeker op de bucketlist, zo ook bij Kobe. “Ik ben nog jong en heb dus nog tijd om dit te bepalen, alsook waar. Eens ik een twintiger ben, lijkt een deelname in Valencia en Berlijn wel mooi. Er is nog ruim de tijd om mij hiervoor in te zetten, want na de marathon in Brugge kies ik wellicht weer voor de kortere afstanden.”

Toewijding

Papa Olivier knikt. “Ik heb zeer veel respect voor mijn zoon. Als ik zie wat hij voor die marathon doet en ervoor laat. De toewijding en inzet die hij er op zijn leeftijd voor heeft. Chapeau! Als ik Kobe zijn planning van de laatste maanden zie, is dat studeren en lopen. Niets anders. Ik wens hem zondag net als de vele andere Bruggelingen en sportievelingen die meedoen veel succes. Alsook mijn partijgenoot Pieter Marechal en mijn gerant bij Colruyt Philip Decleir, die net als ik de halve marathon lopen. Daarnaast kijk ik ook uit naar de tijden van twee andere Dudzelenaars, Nico Clauwaert en Jasper Vanpaemel, voor hen is het een voorbereiding op de marathon van Valencia.”