“Nu wil ik officieel wereldrecord hardlopen vestigen”: Matthieu Bonne is na zwemrecord klaar voor nieuw huzarenstukje

Rercordman Matthieu Bonne wil na wereldrecords in het zwemmen, het fietsen en in de triatlon nu ook een wereldrecord vestigen in het hardlopen. Dat laat de Bredenaar weten in een post op zijn sociale media. “Ik besef wel dat dit buitengewoon moeilijk zal zijn.”

Matthieu Bonne is een man met een plan. In september vestigde hij nog een wereldrecord door als eerste mens ooit 61 uur lang non-stop te zwemmen in open water, maar dat wil niet zeggen dat Bonne nu verzadigd is. De Bredenaar is immers klaar voor een nieuwe uitdaging, zo zegt hij in een post op sociale media. “Na meerdere wereldrecords in triatlon, fietsen en zwemmen, heb ik een nieuw doel voor ogen: een officieel wereldrecord hardlopen vestigen”, klinkt het.



Wat zijn doel precies wordt, is nog niet helemaal duidelijk. “Er zijn slechts een handvol officiële wereldrecords ultralopen en sommige daarvan zijn twintig jaar geleden gevestigd en hebben de tand des tijds doorstaan. Wat het wordt, verneem je binnenkort. Nu proberen mijn team en ik dit mogelijk te maken. De komende weken zullen cruciaal zijn. Ik heb nog veel te leren”, aldus Bonne.

Dinsdag werkte hij alvast een stevige training af. Zo liep Bonne op Tenerife maar liefst 170 kilometer in ruim 18 uur. “Ik blijf mezelf pushen. Jaar na jaar. Maand na maand. Dag na dag.”