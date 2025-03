“Nu werk maken van mijn blauwe gordel”: judoka Ine Pattyn (14) haalt brons op drie kampioenschappen

Judoka Ine Pattyn (14) mocht de voorbije weken drie keer op het podium. Ze haalde brons op zowel het provinciaal, Vlaams en Belgisch kampioenschap bij de U15 -63 kilogram. Ook op de internationale wedstrijd in Izegem werd ze derde.

Ine vierde recent haar 14de verjaardag. De judoka van Neko Ieper zit in het tweede middelbaar in het Lyceum. Sinds het eerste leerjaar beoefent ze judo. “Ik deed eerst ballet, maar ik vond het na een tijdje niet meer zo leuk”, vertelt Ine. “Daarna ging ik eens proeven van judo. Ik kende er niet zoveel van, maar ik kreeg de smaak snel te pakken. Momenteel heb ik de groene gordel en werk ik aan het behalen van mijn blauwe gordel”, zegt Ine, die ook nog naar dé Academie afdeling beeld en de KSA gaat. “Ik ben de enige van het gezin die judo doet. Mijn broer speelt voetbal bij de U16 van KVK Westhoek.” Nu is Ine tweedejaars U15 en ze mocht dit jaar meedoen aan het provinciaal kampioenschap in eigen stad. “Het was wel speciaal om in Ieper te kunnen kampen. Ik werd er derde en mocht op die manier naar het VK in Puurs. Ook dat was een succes, want ik behaalde weer een bronzen medaille. Dankzij deze medaille mocht ik zelfs naar het BK.”

De verzameling van Ines medailles werd nog verder uitgebreid. “Op het BK nam ik deel zonder grote verwachtingen. Ik wilde mijn best doen en dan zien waar ik zou uitkomen. Uiteindelijk won ik een derde bronzen medaille. Dat kwam onverwacht, maar ik was ontzettend blij. Het is een mooie kers op de taart. Ik ben mijn trainers van Neko Ieper en mijn supporters heel dankbaar. Ik kreeg mijn volledige opleiding bij Neko Ieper en train er twee à drie keer per week. Vorig weekend werd ik opnieuw derde in Izegem. Komend weekend neem ik deel aan een ander internationaal tornooi in Ingelmunster.” Ine is laatstejaars U15. Volgend jaar zal ze bij de U18 deelnemen. “Dat wordt pittig. Er komen ook extra wurgingen en klemmingen bij en de kampen duren een minuut langer. Ik wil me blijven amuseren en hoop om ooit eens judoka’s te verslaan tegen wie ik de afgelopen weken niet kon winnen. Goud of zilver halen, is mooi meegenomen”, klinkt Ine gemotiveerd.