Noor Declercq (Atletiek Zuid West): “Deze zomer wil ik over drie meter”

Op het Vlaams Kampioenschap indoor in Gent neemt eerstejaarscadet Noor Declercq deel aan het polsstokspringen. De atlete van Atletiek Zuid West is podiumkandidate.

De 13-jarige Noor Declercq proefde al van verschillende disciplines, maar focust zich nu volledig op het polsstokspringen. “Toen mijn trainer, Christophe Labeeuw, enkele jaren geleden vroeg op een training wie eens wilde proeven van deze discipline, was ik er als de kippen bij. Momenteel loopt het best goed. Outdoor staat mijn beste sprong op 2,85 meter, gesprongen vorig jaar in Izegem. Op 9 januari sprong ik in Gent met 2,80 meter nooit beter indoor. Een podiumplaats zondag zou wel leuk zijn.”

“Op training ben ik nu met een zwaardere stok aan het trainen. Deze wil ik ook tijdens de wedstrijd gebruiken. Mijn doel deze zomer? Ik zou graag de driemetergrens overschrijden. Dit is mijn eerste doel. Polsstokspringen combineer ik met mijn studies Latijn aan het RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen Kortrijk. Daarnaast ben ik ook nog competitief bezig met turnen. Net als bij atletiek ga ik er wekelijks twee keer trainen, eveneens in Zwevegem. Dit alles combineren vormt voorlopig geen probleem”, besluit Noor Declercq. (ELD)