Nog vóór eind van het jaar een laatste wereldtitelkamp voor Delfine Persoon

Delfine Persoon (37) zou naar eigen zeggen nu toch haar bokscarrière kunnen afsluiten met een wereldtitelkamp IBO bij de super vedergewichten. “Die kamp moet er nog vóór het eind van dit jaar komen”, zegt haar coach en partner Filiep Tampere. “Delfine bokst wel eerst nog op 11 juni in sporthal De Ark in Ardooie tegen de Poolse Ewa Brodnicka. Op 22 april bokst maakt Zico Waeytens eindelijk zijn debuut als bokser in de sporthal in zijn thuisbasis Ledegem.

Nu er geen coronamaatregelen meer zijn kunnen er ook volop weer boksmeetings georganiseerd worden. En Filiep Tampere en Delfine Persoon van Boxing Team Houtland doen dat uiteraard ook, samen met Stefaan Brinckman. Maar ze kijken vooral ook uit naar nog één keer een gevecht voor de wereldtitel voor Delfine, die eerst nog op zaterdag 11 juni bokst in sporthal De Ark in Ardooie.

“Voor de IBO Intercontinentale titel (en misschien ook nog de WBC intercontinentale titel, maar dat is nog niet zeker) bij de super vedergewichten tegen de Poolse Ewa Brodnicka”, zegt coach Filiep.

“Die won 20 van haar 21 kampen en in oktober 2020 voor de IBF- en IBO- wereldtitel super veders verloor van de Amerikaanse Mikaela Mayer. Als Delfine die kamp wint dan is ze zo goed als zeker dat ze ten laatste zes maanden na Ardooie voor die wk-titel te mogen boksen. Misschien wel tegen de sedert november vorig jaar Amerikaanse WBC- en IBO-kampioenen bij de super veders Alycia Baumgardner.”

Mooie afsluiter

“Voor mij zouden die twee kampen een mooie afsluiter van mijn bokscarrière zijn”, zegt Delfine. “Fysiek en mentaal ben ik nog altijd honderd procent in orde. Trainen in combinatie met mijn werk bij de politie lukt nog altijd heel goed. In mijn druk leven is trainen voor mij zelfs ontspannen. Maar ik kijk nu vooral uit naar de meeting van 11 juni die we in de sporthal in Ardooie kunnen organiseren dankzij de medewerking van de gemeente Ardooie en burgemeester Karlos Callens.”

In Ardooie staan ook nog volgende profs op de affiche: Leonardo Strynckx, George Thibault, Harley Techel, Robin Barbiaux en Shaamshad Arankhel. Uiteraard nog met enkele amateurkampen. Rutger Peersman, die nog vice Belgisch kampioen was in de morcross, ruilt nu de cross voor de boks en doet in Ardooie zijn eerste kamp als amateur.

Born In Africa

De meeting in Ardooie staat ook in het teken van de organisatie ‘Born In Africa’ waar Marnix Blomme en Chantal Cloet (info: 0475 50 79 48) uit Ardooie zowat de trekkers zijn in de regio. “De vzw zamelt fondsen in voor kinderen uit de regio Plettenberg in Zuid-Afrika”, zeggen ze. “Het geld zorgt er onder andere ook voor dat achtergestelde kinderen toch onderwijs kunnen volgen.” Stichter van de Belgische tak van de vzw vroeg Delfine om ambassadrice te worden van Born In Afrika en Delfine aanvaardde dat ook.

Tickets voor de meeting van 11 juni in Ardooie bij: Stefaan Brickman (0478 39 46 57), Stefan Lamsens (0476 22 89 60) en Filiep Tampere (0475 34 02 98).

Zico Waeytens

Vóór het boksgala in Ardooie is er nog een meeting in de sporthal in Ledegem, waar ex-wielrenner Zico Waeytens na twee jaar uitstel door corona eindelijk zijn eerste amateurkamp mag boksen. Er staan drie profkampen op de affiche: Robin Barbiaux tegen Mohamed Sheriff (Roubaix), Harley Techel (Tampere) en jawel Yves Ngabu die niet meer in Engeland maar in België traint en een goede vriend is van Zico.

Ritchie Zola Landu uit Eernegem bokst in Ledegem als zwaargewicht zijn eerste amateurkamp. “Hij is ook de eerste zwaargewichtbokser in Boxing Team Houtland”, zei Filiep Tampere.

Tickets bij Zico Waeytens via zijn Facebookpagina.

Werken gestart

De werken voor de nieuwe bokszaal van Filiep Tampere en Delfine Persoon in de Bollestraat in Gits zijn eindelijk gestart. “De grondwerken zijn begonnen”, zegt Delfine. “Als alles goed verloopt zouden de werken in mei-juni van volgend jaar en zouden we er na die zomer kunnen trainingen geven.”

Delfine trekt op 24 mei, op vraag van de organisator, naar Dubai waar ze met Sarah Kaufman, drievoudig wereldkampioene MMA (een combinatie van technieken uit verschillende vechtsporten), een exhibitie geeft.

Hakim Ben Ali (Filiep Tampere) bokst op 28 mei in Luik tegen Luikenaar Quentin Gomez.

