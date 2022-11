Nog vijf West-Vlamingen mogen hopen op plekje bij de eDevils

Vijf West-Vlamingen zijn nog steeds in de running om de eDevils, onze virtuele nationale voetbalploeg, te versterken. Uit meer dan 1.000 kandidaten schopten Bradley Destoop (Waregem), Liam Bouckenooghe (Menen), Yessir (Roeselare) en Lars Depoorter en Joren Creyf (Brugge) het immers tot bij de laatste 32 kanshebbers.

Donderdag zullen zij het in het Proximus Basecamp in Tubeke opnemen tegen de andere overgebleven kandidaten. In kwartfinales, halve finales en een finale zal dan uiteindelijk uitgemaakt worden wie één van de zestien zitjes in de RBFA Esports Academy kan bemachtigen en het zo misschien wel kan schoppen tot op het virtuele WK voetbal in 2023.

De zestien gelukkigen zullen uiteindelijk in de RBFA Esports Academy opgeleid wordten tot eDevils. Ze zullen er terechtkomen in een professioneel kader met onder meer wekelijkse FIFA-trainingen en fysieke, tactische en mentale begeleiding.

(TM)