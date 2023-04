Nog maar eens een titel voor Krachtbalclub Sint-Michiels

Het lijkt een beetje saai te worden, maar bij Sint-Michiels zijn ze opnieuw aan het feest. Nadat de teams uit eerste nationale én tweede nationale al de titel mochten vieren, was het nu de beurt aan de mannen uit landelijke. Ook zij behaalden een tweede titel op rij na een eenvoudige 23-11 zege tegen Buggenhout.

Voor de 30-jarige Kenny Rogiers is het zijn tweede titel op rij. Kenny: ”Vorig seizoen speelden we nog met dit team in regionale. We werden reekswinnaar en na een testwedstrijd om de titel wonnen we van Ichtegem. De promotie naar landelijke was meteen een feit.”

“Voor ons was het afwachten wat dit seizoen zou brengen. Wegens hervormingen werden de reeksen van eerste landelijke en tweede landelijke samengevoegd. Zo dienden we dit seizoen ook wedstrijden te spelen tegen teams uit eerste landelijke. Tegen deze sterke ploegen zijn we nooit echt weggespeeld. Momenteel staan we, als je alle wedstrijden samen neemt, op een mooie tweede plaats, net na toekomstig kampioen Temse. Zo hebben we meer punten dan de vier andere teams uit eerste landelijke.”

Hecht team

“In tweede landelijke kan een mooie uitgebalanceerd team van Torhout ons op drie speeldagen van het einde niet meer bijbenen. De sterkte van ons team? We zijn een hecht team van vrienden die al jaren samenspelen en elkaar door en door kennen. Ook gaan we voor elkaar door het vuur. Onze vrouwtjes komen ook heel goed overeen waardoor elke wedstrijd echt wel een feest is. Ook onze kindjes vinden het leuk om hun papa bezig te zien op het terrein. Als je ziet hoe we vandaag aangemoedigd werden door de talrijke supporters, dan doet dat wel iets met een sporter.”

“Voor komend seizoen spelen we dus een afdeling hoger, maar sportief verandert er eigenlijk niet zo veel. Onze ambities zijn elk jaar hetzelfde: een plaatsje in de top vijf en wie weet zit er misschien nog wel iets meer in”, besluit Kenny. (JVH)