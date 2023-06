Nog één kamp winnen en Oshin Derieuw mag naar de Olympische Spelen in Parijs

Oshin Derieuw won in Azerbeidzjan haar eerste kamp in het kwalificatietornooi voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Haar tegenstander was de Azerbeidzjaanse Shala Allahverdiya. Ze moet nu alleen woensdag nog winnen tegen de Française Emilie Sonvinco en dan heeft ze een ticket voor de lichtstad op zak.

“De kamp is super goed verlopen”, zegt Oshin Derieuw. “Zowel mijn tegenstander als ikzelf namen een snelle start, maar ik nam snel de controle over. Na een goede eerste technische ronde had ik zowel in de tweede als derde ronde een knockdown kunnen slaan. Shala voelde wel dat ik aan de winnende hand was en ik zag haar twijfel toenemen. Ik speelde de kamp in de derde ronde slim uit, bolde zelf een beetje uit en zocht geen gevaar meer op. Maar ik ging er de laatste seconden opnieuw sneller tegenaan, ook wel een beetje om de arbiters te charmeren. Een goeie indruk nalaten bij hen is ook een pluspunt in zo een belangrijk tornooi.”

Woensdag bokst Oshin om 14 uur tegen de Franse Emilie Sonvinco. “Een sterke tegenstandster die technisch van hoog niveau is. Als ik die kamp win heb ik mijn ticket voor de Olympische Spelen beet.” (IB)