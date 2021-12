Noah Maertens uit Marke is vicewereldkampioen dans

De Wereldkampioenschappen voor Hedendaagse Dans van de Internationale Dansorganisatie vonden de voorbije week plaats in Warschau, Polen. De 16-jarige Noah Maertens uit Marke, actief binnen de dansschool Kreadance DiVa uit Wevelgem, werd na een Duitser knap tweede in moderne en hedendaagse dans solo bij de heren junior.

Noah geraakte destijds als kleuter geïnspireerd door zijn zus Maité die toen danslessen volgde. Hij deed een tijdje ballet op jonge leeftijd tot enkele jaren later enkele vrienden op de lagere school hem overtuigden om het dansen weer op te pikken.

Na een omzwerving bij diverse dansscholen kwam hij in het vijfde leerjaar uiteindelijk bij Kreadance DiVa terecht. Daar brengt hij vele uren door. Een uitgesproken stijl heeft hij niet, maar modern ballet kan hem wel bekoren.

Noah is creatief en steekt graag iets van zichzelf in zijn opvoeringen. Zijn grootste sterkte is dat hij op gevoel danst. Eens de muziek start hoeft hij niet te tellen, hij begint spontaan te dansen zonder er al te veel bij na te denken.

