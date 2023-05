Noah Heinderson is Belgisch kampioen petanque: “Onder druk kan hij verschil maken”

Op hemelvaartdag had in Brugge het Belgisch kampioenschap petanque bij de jeugd plaats in petanqueclub De Gulden Kamer in Sint-Kruis. Noah Heinderson uit Oedelem (9) greep er met zijn Limburgse kompaan goud bij de miniemen.

In Brugge ging het om het BK triplet in diverse jeugdcategorieën. Bij de miniemen, de jongste, werd in duo gespeeld of doublet. Noah Heinderson van petanqueclub Den Akker Oedelem werd in die reeks samen met Stan Celis uit Limburg nationaal kampioen. De petanquesport werd Noah met de paplepel meegegeven. Reeds op zijn vierde was hij er een eerste keer mee bezig, in navolging van zijn papa Glenn Heinderson en zijn mama Bieke Stevens. “Toen ik mijn vrouw leerde kennen beoefende zij reeds petanque. Haar vader was bestuurslid van de club Den Akker. Zo ben ik daar ingerold en later ook mijn zoon”, vertelt Glenn Heinderson. Noah gaat naar de Gemeentelijke Basisschool De Notelaar in Beernem en werd in 2022 provinciaal kampioen en vorige maand tweede op het VK. “Vorig jaar werd Noah een heel jaar gescout. Tijdens de paasvakantie werd hij nog maar eens opgeroepen door de Vlaamse federatie om deel te nemen aan een stage. Op basis van hun eerdere resultaten en prestaties werd hij daar een eerste keer aan Stan gekoppeld om in doublet te spelen op het BK. Het is de eerste Belgische titel voor mijn zoon. Je verwacht wel zoiets, maar het moet nog altijd gespeeld worden.” Stan Celis fungeerde op het BK als pointeur en moest de ballen zo dicht mogelijk tegen het cochonnet of het kleine houten balletje gooien. Noah is de schutter en moest op zijn beurt de goede ballen van de tegenstrever proberen weg te krijgen. “Op zijn jonge leeftijd doet Noah het goed. Ook onder druk zijn de prestaties prima. Daar kan hij soms het verschil maken, door goed te schieten”, vindt de papa van Noah.

Vlaamse titel

Glenn Heinderson, vorige maand ook provinciaal kampioen, fungeert bij PC Den Akker als bestuurslid en penningmeester. De club in de Sportstraat beschikt over zes verwarmde binnenterreinen en 46 buitenterreinen. Circa 100 leden zijn er actief. “Er is nauwelijks een verloop. We zijn al jaren een groep van kennissen, familie en vrienden, die wat de resultaten ook zijn, een hechte groep vormen. Met de club zelf zijn we ook doorgestoten naar het Vlaams kampioenschap dat op onze terreinen in Oedelem plaatsheeft op zondag 3 september. Drie teams per provincie zullen daar dan aanwezig zijn om een gooi naar de Vlaamse titel te doen.” (Alain Creytens)