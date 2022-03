Nieuwpoortenaar Stephan Detry organiseert ‘Gouden Schoen’ van de ruitersport: “Uitverkocht vanaf dag één”

Het gala van De Gouden Schoen van de ruitersport, zo kan je het EQUI Gala van dinsdag 8 maart in Brussel het best omschrijven. Nieuwpoortenaar Stephan Detry zit in de organisatie en ziet enkele West-Vlamingen als kanshebber op een trofee.

Het wordt de derde keer dat alle prominenten van de nationale ruitersport ontvangen worden op het EQUI Gala.

“Met dit gala willen we de Belgische ruitersport nog meer op de kaart zetten”, aldus Stephan Detry. “Het gala was vanaf dag één uitverkocht en we verwachten 700 aanwezigen, onder wie alle prominenten uit de paardensport, maar ook heel wat eregasten zoals minister Ben Weyts, Waals minister van Sport Valérie Glatigny, Jean-Michel Saive en publieke figuren zoals José De Cauwer, Gert Verhulst, Karl Vannieuwkerke, Kobe Ilsen…”

In totaal worden er in Docks Dome zeven prijzen uitgereikt: die voor de jaarlijkse jumping ranking, de beste jongere, het beste paard, de prijs van de jury, beste ploeg, beste atleet en de EQUI star voor de beste performance.

“Naast de prijsuitreikingen zorgen we voor een toets humor met Luc Haekens van De Ideale Wereld, er zijn ook speakers die het over belangrijke topics in de paardensport hebben en de avond begint traditioneel altijd met een bekende zanger die het volkslied a capella in de verschillende landstalen zingt. Wie dat is, blijft geheim, maar vorige keer was dat bijvoorbeeld Helmut Lotti.”

Ook de trofee wordt elk jaar door een bekende kunstenaar ontworpen en dat waren telkens streekgenoten. “Het eerste jaar was dat William Sweetlove uit Oostduinkerke, vorige keer was het Patrick Steen uit Leke en dit jaar werd de trofee gemaakt door Ronny Paesbrugghe uit Pollinkhove bij Lo-Reninge.”

Succesvol jaar

Het is een succesvol jaar geweest voor de Belgische paardensport. “Een jaar om nooit te vergeten”, benadrukt Stephan. “Bijvoorbeeld bij de jeugd hebben we in de jumping bij alle leeftijdscategorieën de Europese titel gepakt. Zonder valse bescheidenheid mag ik zeggen dat wij Belgen de besten zijn van de wereld in de paardensport. Iedereen benijdt onze talentvolle jeugd en ook onze paarden die we fokken. Dat komt omdat we al verschillende generaties hebben waarbij de kwaliteit telkens wordt doorgegeven. Omdat we trouwens de beste Duitse paarden met de beste Franse paarden hebben gemixt, hebben we in België de beste paarden.”

“Met Manon Claeys en Michèle George zijn er een aantal West-Vlamingen die kans maken om dinsdag in de prijzen te vallen, maar ook Bart Jay Junior Vandecasteele is genomineerd bij de jeugd en Mark Wentein maakt als bondscoach van de menners kans op een prijs. De winnaars worden bepaald via stemmen via de website van de federatie, via stemmen van de verschillende commissies van de federatie en door de topsportcel.”

Stephan is sinds 2018 voorzitter van de Koninklijke Belgische Ruitersport Federatie. “Als voorzitter van de KBRF wil ik voor een nieuwe dynamiek zorgen op het vlak van communicatie. We doen dat via het EQUI Gala en ons jaarboek. Die visibiliteit hebben we nodig om meer goodwill voor onze sport te creëren, want nu denken mensen vaak dat we vooral miljonairs zijn, terwijl we eigenlijk hardwerkende trainers en fokkers zijn.”

Centrale ligging

“Met 86.000 leden zijn we de op drie na grootste sportfederatie van het land. Op wereldvlak zijn wij trouwens de op twee na grootste ruitersportfederatie, na Frankrijk en Duitsland. Dat is niet alleen op het vlak van aantal leden, maar ook op het vlak van impact. Tien procent van alle jumpings ter wereld wordt immers in België georganiseerd. Dat hebben we te danken aan onze centrale ligging en onze professionele en ervaren organisatoren.”

De Nieuwpoortenaar is al vele jaren in de paardensport actief. “Op mijn elfde ben ik via een paardenkamp op de Rodeberg in de paardensport gerold.”

“In deze sport is empathie heel belangrijk, want je werkt altijd samen met een andere atleet, namelijk het paard. Ik heb ook mijn eigen paardenhoeve in Nieuwpoort, waar ik internationale springpaarden fok en train. Onze Belgische eventingploeg komt hier trouwens in september een weekje op stage ter voorbereiding op het WK”, besluit Stephan.