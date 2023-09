Nieuwpoort is klaar voor grootste multisportfestival van het land

Het voorlaatste weekend van september staat Nieuwpoort in de schijnwerpers als gaststad voor de derde editie van Long Course Weekend, het grootste multisportfestival van België. Dit buitengewone evenement biedt maar liefst elf sportwedstrijden voor deelnemers van alle niveaus, van beginnende joggers tot ervaren triatleten.

Nieuwpoort speelt een centrale rol in dit sportfestijn, met een gevarieerd aanbod aan disciplines die deelnemers kunnen beoefenen. Zwemmen in de binnenhaven van Nieuwpoort, fietsen door het historische erfgoed van de wereldoorlogen en hardlopen in de uitgestrekte Nieuwpoortse polders op een snel en vlak parcours.

Fonteinplein

Een van de meest opvallende kenmerken van Long Course Weekend is de vrijheid die de deelnemers hebben. Ze kunnen zelf kiezen welke sporten ze willen beoefenen en op welke afstanden, waardoor het evenement geschikt is voor zowel professionele sporters als recreatieve enthousiastelingen.

Alle wedstrijden, of het nu zwemmen, fietsen, of hardlopen is, starten en eindigen op het Fonteinplein naast de Vismijn.

Scheepvaartverkeer

Op vrijdag 22 september om 17.15 uur wordt de aftrap gegeven met de Nieuwpoort Swim, georganiseerd door sportsDC als onderdeel van Long Course Weekend.

In de haven van Nieuwpoort is er tussen de VYN-ramp en de Lange Brug, tot het einde van de wedstrijd, naar verwachting rond 19.30 uur, geen scheepvaartverkeer mogelijk.

De zwemwedstrijd is een belangrijk onderdeel van het multisportevenement dat wereldwijd plaatsvindt, met zwemmen op vrijdag, een fietstoertocht op zaterdag, en een loopwedstrijd op zondag.