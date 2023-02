Nieuwe titel wenkt voor Krachtbalclub Sint-Michiels: “Uitschuivers mogen nog, al zien we dat liever niet gebeuren”

Krachtbalclub Sint-Michiels heeft een grote stap gezet richting een nieuwe titel. Het versloeg eerste achtervolger Male met 21-12 en heeft nu vijf punten voorsprong op Male en kampioen Jabbeke.

In de resterende zes wedstrijden mag de leider zich nog twee misstappen veroorloven, maar coach Paul Vanheerentals ziet dit liever niet gebeuren. Dit seizoen speelt het ganse team op een hoog niveau. Jason De Vooght: “Dit seizoen loopt alles inderdaad opnieuw op wieltjes. Paul staat samen met meervoudig speelster en T2 Nathalie Lievens aan het roer en dat vertaalt zich onmiddellijk in mooie resultaten. Hij maakte ons enkele jaren geleden al kampioen en is op weg om dat opnieuw te verwezenlijken.”

“Een van de voordelen is dat we op kunstgras spelen, waardoor er geen trainingen meer afgelast worden en we ook heel veel snelheid in ons spel kunnen steken. Daarnaast trainen we samen met onze beloften en onze spelers uit de tweede afdeling. De beloften wonnen ook tegen Male, zodat ze op één puntje komen van leider Jabbeke. Het team uit de tweede afdeling staat ook nog stevig aan de leiding. Je ziet dat de trainingsarbeid wel degelijk loont. Tenslotte hebben we ook een sterke bank. Zo viel Robin Grieve vandaag geblesseerd uit en onmiddellijk kunnen we rekenen op andere spelers. Nu mogen we de titel zeker niet uit handen geven. Daarnaast willen we in de beker graag doorstoten naar de finale, waarbij het behalen van de dubbel misschien een nieuw doel moet zijn”, besluit Jason. (Jan Vanhecke)