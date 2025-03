Nieuwe tatami in Atlantahal officieel ingehuldigd

De gevechtssportenzaal in de Atlantahal heeft een gloednieuwe tatami. De vernieuwde sportvloer werd officieel ingehuldigd door het gemeentebestuur, samen met judoclub Jenos Kwai en Shudokan Hooglede vzw.

“Voor de nieuwe tatami werd gekozen voor 5 centimeter dikke matten, ter vervanging van de vorige 4 centimeter dikke exemplaren. Deze upgrade maakt het in de toekomst mogelijk om competities op een hoger niveau te organiseren in Hooglede”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

“De oude judomatten kregen bovendien een tweede leven. Ze verhuisden naar sporthal Ogierlande in Gits, waar ze onder andere zullen dienen voor het jaarlijkse grote judotornooi van Jenos Kwai en andere toekomstige sportevenementen. Met de investering, waarvan de totale kostprijs 22.623,98 euro bedraagt, zet de gemeente Hooglede voort in op de ondersteuning van de gevechtssporten en biedt ze betere faciliteiten voor zowel recreatieve als competitieve sporters. De gemeente staat in voor de helft van de totale aankoopprijs, de overige 50% wordt gedragen door beide clubs.”

Veiliger

Ook bij de clubs Jenos Kwai en Shudokan zijn ze erg blij met de vernieuwde mat. “De vorige mat lag er meer dan 20 jaar en was echt aan vernieuwing toe. De vraag vanuit beide clubs werd vorig jaar al gesteld en we zijn dan ook erg dankbaar dat de gemeente een groot deel van de kostprijs op zich neemt. De tatami is een stukje breder geworden, dus moest ook de ondervloer worden uitgebroken door enkele handige harry’s van beide clubs. De samenwerking tussen beide clubs is dan ook uitstekend verlopen. Waar vroeger drie grote wedstrijdvelden lagen, zijn er nu 18 kleinere velden van 3 meter bij 3 meter. Met het nieuwe patroon op de mat is het veiliger en overzichtelijker werken. We zien dat Sport Vlaanderen en Judo Vlaanderen dergelijke matten als voorbeeld nemen. Beide clubs zijn echt blij met de vernieuwde mat en dankbaar dat de gemeente dit project mee wou helpen financieren”, aldus Nick Rebry van Shudokan. (EVG)