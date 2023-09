Nieuwe karateclub Shotokan in Geluveld: “Ik wil mijn ervaring delen”

Sinds begin september kan al wie houdt van karate nu ook terecht in Geluveld, bij de nieuwe club Shotokan. De club heeft onderdak gevonden in de gebouwen van basisschool De Regenboog. Initiatiefneemster is Vienna Knockaert uit Ieper.

“Mijn eerste stappen in de karate dateren al van 1991, toen ik als een van de eerste leden aansloot bij de pas opgerichte club van Alain Vandewalle”, vertelt Vienne Knockaert. “Gaandeweg deed ik mee aan heel wat kampioenschappen, behaalde diverse titels en was zelfs lid van de nationale ploeg. In karate kun je je techniek altijd verbeteren, en het idee kwam bij me opborrelen om zelf trainer te worden, zodat ik me op dat vlak ook kan verrijken. Een trip van drie weken in Japan in februari, waar ik stage liep bij een priester, heeft me dan definitief getriggerd. Hij opperde waarom ik geen eigen club zou opstarten, gezien ik zoveel bezat om over te dragen naar andere mensen.”

“Mijn doel is om vooral de jongeren iets bij te brengen. Een groot deel van de jeugd is depressief, en via karate wil ik hen belangrijke pijlers als respect, discipline, eenvoud, nederigheid en een flink stuk zelfontwikkeling meegeven. Daarnaast moet er ook plaats zijn voor plezier in je hobby én sport. Bij de ouderen hoop ik dan op een soort wisselwerking, met mogelijk mensen die misschien meer bagage hebben dan ikzelf.” Vienna Knockaert koos voor Geluveld als nieuwe locatie. “Ik schreef heel wat gemeenten aan, maar wilde vooral iets opstarten waar er nog geen dergelijke club was, zodat we niet in elkaars vaarwater komen. En de keuze viel al vlug op Geluveld.”

Praktisch

Shotokan is de naam van de kersverse club en is afgeleid van een bepaalde stijl in karate. Wie eens wil proeven van deze sport, kan de vrijblijvende initiatielessen volgen gedurende september. Voor de jeugd is dit op zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur en op maandag van 18.15 tot 19.15 uur. Volwassenen of jongeren vanaf 14 jaar zijn welkom op zaterdag van 10.30 tot 11.45 uur en op maandag van 19.15 tot 20.30 uur. Plaats van afspraak is gemeenteschool De Regenboog in de Oude Zandvoordestraat 1 in Geluveld.