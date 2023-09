Nieuwe judoclub van start in Oostende

Dankzij Ostend Judo Club en Judoclub Stene kent Oostende een rijke judogeschiedenis van meer dan 50 jaar. Bezielers Dalila Sterckx en Jacques Martens zetten begin augustus een punt achter de activiteiten van Ostend Judo Club en enkele enthousiaste, zwarte gordels sloegen direct de handen in elkaar om ervoor te zorgen dat de judoka’s de mogelijkheid krijgen hun favoriete sport verder te beoefenen.

Met een nieuwe club, Judo Club Oostende, komt er een doorstart. Het is de ambitie om het komende jaar als club vooral te groeien.

Veel ervaring

Onder leiding van voorzitter Val Van Neste gaat het team aan de slag. Val, een ervaren judoka met een zwarte gordel en actief als internationaal scheidsrechter, is bijzonder tevreden dat hij voor een doorstart van de judo-activiteiten kan zorgen in Oostende. “We geven de judoka’s de kans om hun favoriete sport verder te kunnen beoefenen. Ieder van ons heeft de waarden en normen van het judo via Jacques en Dalila meegekregen en hier zijn we trots en dankbaar voor. We willen deze ook verder doorgeven aan de komende generaties judoka’s.”

“We hebben een gedreven bestuur en beschikken over ervaren trainers voor de verschillende categorieën per gordel. Heidi Ternier zal samen met Marlène De Backer de trainingen voorzien voor de jongeren. De plus 14-jarigen krijgen les van Peter Mommerency en Steve Roose. Thierry Clauw en Lobke Kint nemen het secretariaat voor hun rekening.

De lessen vinden telkens plaats op woensdag en vrijdag, van 18 tot 19 uur voor de witte en gele gordels, van 19 uur tot 20 uur voor de oranje en groene gordels en van 20 tot 21.30 uur voor de plus 14 jarigen. Op zaterdag is er training van 10 tot 11.30 uur voor iedereen.

De lessen vinden plaats in basisschool De Puzzel, op de wijk Meiboom in Oostende. Nieuwe leden zijn steeds welkom.” (FRO/ISD)

Info over Judo Club Oostende: voorzitter Val Van Neste (0474 16 02 09)