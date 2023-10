Nieuwe bokshal van Delfine Persoon en Filiep Tampere officieel geopend

Zondag 8 oktober zal voor altijd in het geheugen van Filiep Tampere en partner en bokskampioene Delfine Persoon gegrift staan als de dag dat ze hun bokshal, de thuishaven Boxing Team Houtland, na enkele moeilijke jaren eindelijk officieel konden openen.

De realisatie van de nieuwe bokshal in de Bollestraat in Gits is een lang verhaal. Filiep en Delfine konden vele jaren amateur- en eliteboksers én ook recreanten trainen aan het station in Lichtervelde in ‘De Boksneuze’ van Filip Vanmoerkerke, een man met een écht bokshart. Die locatie werd te klein en de bokskampioene en haar partner wilden een nieuwe bokshal bouwen.

De rotsvaste wil was er, de weg ernaartoe een stuk moeilijker. Aanvankelijk waren er plannen om de bokshal in Zwevezele te bouwen, maar dat ging niet door. In 2016 gaf de provincie de eerste subsidies voor die nieuwe bokshal. Uiteindelijk konden Filiep en Delfine na heel wat omwegen een oude hoeve in de Bollestraat in Gits aankopen, een ideale locatie voor de nieuwe bokshal blijkt nu.

Hoogtepunt en thuiskomen

“Er zijn echter verschillende rondes nodig geweest om de eindmeet te halen”, zei burgemeester Frederik Demeyere van Hooglede-Gits die zondagmiddag het lint doorknipte. “Ongetwijfeld een hoogtepunt in de carrière van Delfine en haar partner Filiep.”

Frederik Sap, schepen van Sport van Hooglede, vergelijkt de nieuwe bokshal met het doorzettingsvermogen van Delfine. “Zij bekeek met Filiep verschillende mogelijke locaties voor de nieuwe hal, maar het was nooit 100 procent wat ze wou. Maar Delfine, ereburger van Hooglede, gaf niet op en kwam uiteindelijk terug thuis op de Onledemolen in Gits waar ze ook woont.”

Ruim

De ruime bokshal is 1.000 m² groot. Op het gelijkvloers is er een ruime sportzaal met een twintigtal bokszakken, een boksring en nog twee trainingsringen. Er is ruim sanitair. Boven is er een ruime bar met zicht op de sportzaal. Er is een parking voor een vijftigtal wagens. Er wordt al sinds de zomer getraind in de nieuwe bokshal. “En ondertussen is het aantal leden van Boxing Team Houtland verdubbeld en we tellen nu 200 leden”, zegt Delfine.