Nieuw intergemeentelijk dartstornooi Metro van start in Tielt: “Er was vraag naar gemeenschappelijke competitie”

Een babbel tussen Johan Baele van ‘t Pompierke en de naar Meulebeke uitgeweken Tieltenaar Johan Lambrecht leidde tot het ontstaan van een uniek dartstornooi Metro, dat op vrijdag 1 september van start ging. “In Tielt en de omliggende gemeenten is darts populair”, opent Johan Lambrecht.

“Toen ik eens langsging in ‘t Pompierke, raakte ik aan de babbel met Johan. Ik had al opgevangen bij verschillende clubs dat er interesse was om in een gezamenlijke competitie uit te komen. Dat vertelde ik aan Johan en hij bleek daarvoor te vinden. Met de beginletters van Tielt, Meulebeke, Ruiselede en Oostrozebeke bedachten we de naam van het tornooi.”

“Mia’s Pluimpje en Inofec Dartsclub De Kring nemen deel. Uit de Europastad zijn dat ‘t Pompierke en Watewy. De club van het Fonteintje verdedigt de eer voor Ruiselede en DC Vrij Polen maakt het kwartet vol. Er wordt elke tweede vrijdag van de maand gespeeld, afwisselend in de deelnemende clubs. Dat maakt dat de competitie uit tien wedstrijden bestaat. Telkens worden er acht enkels en vier dubbels gespeeld. De kampioenenviering wordt dan afwisselend in de verschillende lokalen gehouden.” (WD/foto WD)