Niels Reynvoet wint de 6 Uren van Kortrijk

Net als tijdens de vorige edities waren de 6 Uren van Kortrijk ook dit jaar weer een spannende rally. Pas tijdens de laatste proeven kon Niels Reynvoet het commando overnemen en won hij verdiend de rally.

Van bij start was het Vincent Verschueren die de leiding in handen nam. De zesvoudige winnaar leek lange tijd op weg naar zijn zevende zege maar tijdens de laatste twee klassementsproeven kantelde de wedstrijd. De 0-wagen gleed in de gracht, Verschueren reed het optisch oog aan de finish omver en de wedstrijdleiding diende enkele normtijden toe te passen.

Teleurgestelde Debackere

Daarbovenop had Reynvoet een fantastische eindspurt in huis en won hij uiteindelijk de rally met veertien seconden voorsprong. Vincent Verschueren kon het Godrive Team, bij zijn laatste optreden, geen overwinning schenken maar werd wel eervol tweede.

Melissa Debackere, ieder jaar goed voor een podiumplaats in Kortrijk, werd derde. Ze kon haar ontgoocheling niet verbergen want ze deed gans de rally mee voor de zege. Davy Vanneste rondde een regelmatige rally af met de vierde plaats en dit ondanks een beperkte voorbereiding.

De Roeck bij historics

Sebastien Bedoret, voor de gelegenheid genavigeerd door Kortrijkzaan Hans Delorge, werd vijfde voor Oost-Vlaming Fred Miclotte. Thuisrijder Tuur Vanden Abeele had voor de gelegenheid een Skoda Fabia gehuurd en stuurde zijn bolide naar de zevende plaats.

Junior Planckaert kreeg van zijn sponsors eveneens een Skoda Fabia ter beschikking en beschaamde het gestelde vertrouwen niet door negende te eindigen. Bij de historics was de wedstrijd snel onthoofd. Favoriet Stefaan Stouf gaf forfait en Danny Kerckhof ging op de proef van Aalbeke van de weg af. De Waalse BMW-piloot De Roeck werd zo de verrassende winnaar. Van de 146 gestartte wagens haalden er uiteindelijk 103 de finish.