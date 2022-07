Nicolas De Smet wint Crossduatlon in Westrozebeke

De familie De Smet uit Waregem laat zich de voorbije maanden gelden in het crossduatlon, zowel op de weg als in het veld. Naast huidig wereldkampioen Thibaut De Smet was het nu zijn jongere broer Nicolas die met de eer ging lopen. Hij zette in de crossduatlon van Westrozebeke de snelste tijd neer.

In Westrozebeke vond de laatste manche van de Cross Duatlon Series van Triatlon Vlaanderen plaats, met 4 km lopen, 20 km met de mountainbike en 3 km lopen. Belofte Nicolas De Smet greep er de overwinning en de eindoverwinning in het klassement van dit seizoen.

Regenboogtrui

De West-Vlaming had maar iets meer dan een uur nodig om te finishen: 01’09”23. Alexander Chamon uit Gits en Vic Vandendaele uit Maarkedal vervolledigden het podium. Jongste broer en junior Matteo De Smet eindigde knap als vierde.

Thibaut De Smet nam voor het eerst in de regenboogtrui deel en moest zich tevreden stellen met plaats 17 en kwam net na zijn vader Andy De Smet over de streep. Hij werd eerste master. Thibaut had tijdens het fietsen nochtans een comfortabele voorsprong uitgebouwd, maar kreeg pech en zag zijn broers voorbijsnellen.

De familie De Smet neemt nu voor twee weken een break met wat trainingen in de Vogezen en zet dan alles in het vooruitzicht van het EK crossduatlon in september in het Spaanse Bilbao.

Leden van de brandweer

Bij de dames ging de zege naar Margot Vanpachtenbeke uit Lauwe. Zij finishte als belofte voor de senior Sandy Janssen en Lotte Marien. In Westrozebeke werd er tevens gestreden voor de Belgische eer voor leden van de brandweer. Nick De Wannemaeker uit Bredene schreef die titel op zijn naam bij de senioren, na master Dion Hervé. Bij de dames was het goud voor Chantalle Heuvelmans.

(ACR/ Foto Smetties Cycling Team)