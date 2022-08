Nico Nyssen in dressuur naar het EK U25 in Boedapest: “Volgend jaar spits ik mij toe op de senioren”

Nico Nyssen maakt deel uit van het sterke Belgische dressuurteam voor het EK U25 in het Hongaarse Boedapest, van 24 tot 28 augustus. Een droom die uitkomt. Hij was er al een paar keer dichtbij, maar hij zag toen net voor zijn deelname het paard verkocht worden.

Nico Nyssen werkt momenteel bij Glock horse performance in Oosterbeek Nederland. Hij groeide op tussen de paarden en stapte hiermee in de voetsporen van zijn vader, de Belgische Grand-Prix-ruiter Luc Nyssen, die in Klemskerke een eigen fok- en dressuurstal uitbaat.

Bij Glock, waar onder meer de bekende Nederlandse dressuurruiters Edward Gal en Hans Peter Minderhoud gevestigd zijn, krijgt Nico de ideale begeleiding om paarden naar een hoger niveau te tillen. “Daarnaast ga ik nog geregeld naar mijn ouders in De Haan waar ik meerdere paarden staan heb. Ook daar probeer ik samen met mijn vader geregeld in het zadel te zitten.”

Mooi palmares

Nico Nyssen heeft momenteel meerdere paarden onder zijn hoede, waaronder het Grand-Prix-paard Bon Romantic (v. Bordeaux) als een ruin. Het is een indrukwekkend groot paard met drie hoogwaardige basisgangen. Daarnaast is er ook de 12-jarige ruin Farrington (v. jazz). In 2018 maakte de ruiter zijn internationale debuut in de CDI-U25 in Riesenbeck met Sauvage (v. Havidoff) waarmee hij vervolgens op de Belgische kampioenschappen de derde plaats bekleedde. Het jaar erop behaalde hij een tweede plaats met Esteban M (v. Sandro). Vervolgens werd hij Belgisch kampioen met Da Vinci (v. Vivaldo) en dit jaar in mei werd Nico tweede in Lier met Farrington.

In het eerste weekend van juni volgde voor Nyssen dan de knappe prestatie in CDI Eexlo die goed was voor een selectie voor deelname aan het EK. Het ging tevens om een observatiewedstrijd voor het Nederlandse team. Daar toonde Nyssen dat hij mee kan op internationaal topniveau. Hij behaalde er uiteindelijk een tweede plaats met een mooie score van 75,1 % in de Grand Prix U25 Freestyle. In de CDI-U25 in Meerle in eigen land selecteerde Nico zijn tweede paard voor het EK. Met Bon Romantic was hij er eveneens goed voor een tweede plaats.

Die grootse prestaties zorgden ervoor dat Nyssen samen met Suraya Henrickx (23, Heusden-Zolder), Lauranne Lammens (21, Sint-Truiden), Laura Luyten (23, Hoogstraten) en Aurélie van der Voort (23, Zoersel) als reserve geselecteerd is voor deelname aan het EK U25 in de Hongaarse hoofdstad. “Ik heb hier echt naartoe gewerkt. Ik wist dat Farrington de kwaliteiten had om zo ver te geraken. In het verleden maakte ik al eens kans om aan het EK mee te doen. Ik behaalde met enkele paarden een goede en mooie score, maar voor het EK eraan kwam waren die paarden al jammerlijk verkocht. Met de eigenaar van Farrington had ik nu vooraf een overeenkomst om eventueel met dat paard aan het EK deel te nemen, om het pas daarna van de hand te doen.”

Met ambitie

Naast Farrington werd dus ook Bon Romantic als tweede paard geselecteerd voor het EK. Beide zijn KWPN, Koninklijk Warmbloed Paard Nederland. “Dat ze alle twee die selectie behaalden is uiteraard een bijzonder pluspunt, maar Farrington krijgt de voorkeur. Het dier is ook drie jaar ouder en dus meer ervaren”, vindt Nyssen.

De reis naar Boedapest wordt voor Nico in zijn wagen met Farrington in de trailer een hele onderneming. De West-Vlaamse ruiter trekt alvast met ambities naar het EK. “Mijn doelstelling is om toch zeker mee te doen aan de finale. Ik bekijk het wel bijzonder nuchter, want er zullen heel wat sterke combinaties aanwezig zijn. Het is overigens mijn laatste jaar dat ik binnen de U25 mag rijden, daarna zal ik mij volledig op de senioren toespitsen. In die categorie reed ik al enkele wedstrijden mee. Vanaf 2023 ligt mijn focus volledig op dat niveau. Zowel in Nederland als bij mijn vader staan diverse leuke paarden waarmee ik nu al naar dit niveau toewerk.”

De emotionele band die na enige tijd ontstaat tussen mens en paard is ongeëvenaard. De ontwikkeling van een paardenras komt vaak door het fokken en dat blijft tevens een passie voor Nico. (Alain Creytens)