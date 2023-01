Nick Vanhee uit Deerlijk is primus in nationaal snookertornooi bij de masters +50

Nick Vanhee uit Deerlijk won onlangs het nationaal snookertornooi in de reeks masters +50 in het Oost-Vlaamse Zele. Hij heeft de afgelopen decennia een stevige reputatie bijeen gespeeld in het snookerwereldje, maar blijft de bescheidenheid zelve. “Ik snooker nog altijd heel graag. Het is en blijft puur een hobby”, stelt hij onomwonden.

Nick Vanhee (55) woont samen met zijn echtgenote Natalie Ovaere in de Desselgemstraat in de Molenhoek. Snooker is zijn grote hobby. En afgaande op zijn imposante kast met trofeeën, bekers en onderscheidingen is hij daar heel bedreven in.

Nick maakte al op prille leeftijd kennis met het biljarten. Zijn ouders Valère en Simone Vanhee-Vandenbroucke stonden immers gedurende 40 jaar achter de tapkast van het toenmalige populaire café Courrier in de Schoolstraat in het centrum van de gemeente.

“Ik ben als jonge knaap begonnen op de golfbiljart in ons café. Een borstelstok was mijn eerste keu en ik moest de stoel telkens verplaatsen als ik een nieuwe stoot wilde doen”, start Nick zijn verhaal. “Ik heb ook mijn geluk beproefd in het driebanden en carambole, maar dat was minder mijn ding. Op 19-jarige leeftijd heb ik voor het eerst kennisgemaakt met het snooker. Ik was er meteen helemaal weg van. Zoveel jaren later bezorgt het snookeren me nog altijd heel wat plezier. Het is een biljartspel met veel variatie.”

Tactiek loont

“Ik ben aan mijn 36ste jaar toe. Het eerste jaar zonder competitie. Het werd een sleur op maandagavond. Voortaan speel ik enkel nog tornooien. Ik ben actief in vier categorieën en dat zorgt toch voor 20 wedstrijden per jaar. Alle resultaten worden nauwkeurig bijgehouden. Ik heb in mijn snookercarrière al 115 finales betwist in dergelijke tornooien en won er daar 74 van… Ik behaalde mijn jongste overwinning in een nationaal tornooi bij de 50+ in Zele. Het voelt natuurlijk goed aan als je een hoge break lukt. Dat is ideaal voor het vertrouwen. Maar je mag niet gaan zweven, anders ga je zo voor de bijl. De kleinste fout wordt vaak genadeloos afgestraft. Mijn grootste break op training is 133, op 14 punten van de magische 147. Tijdens een officiële wedstrijd lukte ik al een break van 120 punten. Een break van 100 spreekt, zeker op mijn niveau, nog altijd tot de verbeelding. Mijn absolute hoogtepunten zijn de nationale titels bij de 40+ in 2010 in Mol en bij de 50+ in 2018 in Sint-Truiden.”

Luka Brecel verslagen

“Ik heb zelfs ooit gewonnen van Luca Brecel, maar dat was dan nog een jong broekje. Ik heb er nog altijd een goed contact mee.” Snooker blijft voor Nick Vanhee een pure hobby. “Ik heb het grote geluk dat mijn echtgenote Natalie mij volledig steunt. Ze gaat overal mee”, verduidelijkt Nick. “We maken er vaak een weekendje van als ik bijvoorbeeld een tornooi in het Limburgse moet spelen. Met Ben Mertens en Julien Leclercq komen er op internationaal niveau enkele toppers bij. West-Vlaanderen blijft jammer genoeg achterop hinken. Er komt weinig talentrijke jeugd aan.”

Favoriet

“Stephen Hendry is altijd mijn grootste favoriet geweest. Ik genoot er echt van als hij weer eens een bijna onmogelijk speelbaar safetyshot of een risicozwangere pot uit zijn keu kon toveren… Nu heb ik ook mijn favorieten. Ik kies de wedstrijden uit wanneer zij spelen. Komend weekend ben ik actief in het tornooi in Brugge. Ik ben er helemaal klaar voor.” (DRD)