Nick Van Brabandt (43) is al 35 jaar speler bij TTC Woudpalet Houthulst

TTC Woudpalet uit Houthulst is aan een sterk seizoen bezig. De A-ploeg lijkt relatief vlot op weg naar het behoud, terwijl de andere drie competitieploegen op een promotieplaats staan. Vaste waarde Nick Van Brabandt analyseert de prestaties.

Nick Van Brabandt is een vaste waarde bij de A-ploeg, die in derde nationale speelt. “We missen al het volledige seizoen onze beste speler wegens privéomstandigheden en ook onze tweede beste speler is niet altijd beschikbaar, dus komt er veel druk op mijn schouders en de rest van het team terecht”, aldus Nick Van Brabandt. “Maar desondanks staan we in de middenmoot. Onze doelstelling was het behoud afdwingen en een probleemloos seizoen te draaien. We kunnen dus tevreden zijn.”

Het tafeltennisseizoen loopt min of meer gelijk met het voetbalseizoen, dus zitten we zowat halverwege. “Dit jaar zijn we al verder geraakt dan vorig seizoen, toen door corona alles werd stilgelegd. Als we niet de volledige terugronde kunnen spelen, dan telt de huidige klassering. Dan ziet het er voor ons heel gunstig uit, want dan zouden zowel onze B-, C- als D-ploeg promoveren. Dan zouden we zelfs onze ambities overtreffen.”

“Met de B-ploeg wilden we sowieso promoveren, maar ook de C- en D-ploeg doen het dankzij de opkomende jeugd uitstekend. Zelf speelde ik ook al een tweetal keer mee met de B-ploeg. Met dat team staan we gedeeld aan de leiding in tweede provinciale. De eerste match van de terugronde is een treffen met de coleider, dus dat wordt een beslissend duel. Of ik dan ook zal meedoen met de B-ploeg, wordt beslist door onze voorzitter. Dat weekend staat er echter ook een cruciaal duel met de A-ploeg op de planning, tegen Ninove, dus dat wordt afwachten.”

Beperkingen

Het is echter nog maar de vraag of die wedstrijden zullen kunnen plaatsvinden. “Het is moeilijk in te schatten. We spelen met CO2-meters in de zaal die onder strenge waarden moeten blijven, we dragen mondmaskers van zodra we de tafel verlaten en zelfs de scheidsrechters dragen mondmaskers. Er zijn dus tal van beperkingen, maar we zijn vooral blij dat we konden blijven spelen. Hopelijk blijft dat de komende maanden zo, maar dat hebben we natuurlijk zelf niet in de hand.”

“Zolang ik me gezond en fit voel, hoop ik nog vele jaren door te gaan”

De 43-jarige Langemark-Poelkapellenaar speelt al tafeltennis van toen hij 8 jaar was. “Ik speel dus al 35 jaar bij TTC Woudpalet. Ik draai al vele jaren mee in nationale en heb momenteel ranking C0. Mijn hoogste niveau ooit was B6 en ik zit daar dus nu maar één niveau onder. Ik ben dus wel wat ouder geworden, maar er zit blijkbaar nog niet veel sleet op”, lacht Nick.

“Zoals ik momenteel bezig ben, zou ik waarschijnlijk zelfs opnieuw het niveau B6 halen. Voor mij persoonlijk is dat klassement echter niet zo belangrijk. Voor de samenstelling van de teams is dat wel belangrijk, want met mijn huidige klassement kan ik ook in de B-ploeg meespelen, terwijl dat met een B6-niveau niet mogelijk is. Voor de club is het dus interessanter dat ik mijn huidig niveau behoud.”

Aanstormend talend

“Voor de rest hebben we bij Woudpalet ook veel aanstormend talent bij de jeugd, die het mooie weer maakt bij de C- en D-ploeg. Dankzij Thomas Vanacker waait er ook een nieuwe wind door de jeugdopleiding en dat werpt zijn vruchten af. Van mij mag de jeugd zo snel mogelijk kansen krijgen op het hoogste niveau, want ik wil gerust op een lager niveau spelen om zo minder verre verplaatsingen te moeten maken. Zolang ik me gezond en fit voel, hoop ik nog vele jaren door te gaan”, besluit Nick, die lange tijd tafeltennis met voetbal combineerde.