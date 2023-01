Net geen punten voor Stoffel Vandoorne na inhaalrace in Saudi-Arabië

Titelverdediger Stoffel Vandoorne (DS Penske) is vrijdag op de elfde plaats geëindigd in de tweede manche van het nieuwe seizoen in het wereldkampioenschap Formule E. In Diriyah in Saudi-Arabië pakte de Duitser Pascal Wehrlein (Porsche) de zege.

Wehrlein rukte van de negende plek op de startgrid op naar de kop van de wedstrijd. Hij haalde het voor de Britten Jake Dennis (Andretti) en Sam Bird (Jaguar), tweede en derde op respectievelijk 0.531 en 3.526. Dennis won twee weken geleden de openingsmanche in Mexico-Stad, voor Wehrlein. De vanop de polepositie gestarte Zwitser Sébastien Buemi (Envision Racing) en de Duitser René Rast (McLaren) vervolledigden de top vijf.

In de kwalificaties liet Vandoorne pas de negende tijd optekenen in groep B. Hij mocht als 17e op de startgrid plaatsnemen.

In de stand blijft Jake Dennis nipt aan de leiding. Hij telt een punt voorsprong op Pascal Wehrlein.

Vandoorne kroonde zich vorig seizoen tot wereldkampioen in een Mercedes, dat niet langer in de Formule E actief is. Afgelopen winter verkaste hij naar DS Penske, waar hij een tandem vormt met tweevoudig FE-wereldkampioen Jean-Eric Vergne.

Zaterdag staat in Diriyah nog een ePrix op het programma.