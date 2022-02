Neko Ieper organiseert zondag het PK judo: “Zeker kanshebbers binnen onze eigen club”

Komende zondag vinden opnieuw de provinciale kampioenschappen judo plaats. De Ieperse club Neko staat opnieuw paraat voor de organisatie van het West-Vlaams kampioenschap. Voor veel judoka’s is het de eerste wedstrijd sinds november.

Het PK gaat van start om 10 uur met de kampen van de U15. Aansluitend verschijnen ook de U18 en de U21 op de mat. Met zowel jongens- als meisjeskampioenschappen zakken er heel wat judoka’s af naar de Ieperse sporthal. Voor Neko Ieper was er dan ook veel voorbereidend werk om alles volgens de lopende coronamaatregelen te organiseren. “We verwachten opnieuw tussen de 200 en 250 deelnemers”, aldus secretaris van de club An Dewaele.

“Iedere judoka mag door de omstandigheden slechts één begeleider meenemen naar binnen. Ze zullen dus moeten kiezen tussen ouders, grootouders en vrienden. Families met judoka’s in twee verschillende leeftijdscategorieën zullen genoodzaakt zijn om af te wisselen. Een judoka zal dan buiten moeten blijven.”

“De regels zijn strikt en opgelegd door zowel Judo Vlaanderen als stad Ieper om de maximumcapaciteit van de zaal niet te overschrijden.”

Bij Neko beseffen ze dat de limiet op supporters soms met ontgoocheling onthaald werd, maar ze vinden het belangrijk dat deze wedstrijd kan plaatsvinden. “Vorig jaar werden de kampioenschappen uitgesteld naar het einde van het jaar. Nu waren ze een belangrijk punt op de agenda”, legt Dewaele uit.

“Andere wedstrijden worden op dit moment nog vaak geannuleerd, maar zowel het provinciaal, het Vlaams als het Belgisch kampioenschap zullen de komende weken plaatsvinden. Judo Vlaanderen voorziet ook een terugbetaling van het inschrijvingsgeld als er in de aanloop nog mensen moeten afhaken door een besmetting. Dat is toch belangrijk omdat clubs de laatste twee jaar heel wat inkomsten misliepen. Voor de judoka’s zelf is het wel een opluchting dat ze zich eindelijk nog eens kunnen meten in een kamp met inzet.”

Doordat clubs de deuren moesten sluiten, zag de voorbereiding op het PK er anders uit dan normaal. “Als er getraind kon worden, was dat dan nog zonder contact. Niet meteen interessant voor een judoka. De focus lag op de fysieke capaciteiten op peil te houden en toen de zaal gesloten was werkten de meesten in de buitenlucht aan hun conditie.”

Als organisator hoopt Neko natuurlijk ook op mooie prestaties van haar eigen leden. “We hebben zeker enkele kanshebbers”, aldus Dewaele. “Zo hebben we Céline Ramon, die vorig jaar nog tweede werd op het BK, in onze rangen. Ook Morgane Garreyn maakt kans op een podium. Zij stond lange tijd aan de kant met een blessure, maar is nu helemaal terug.”

”En ook Kjenta Lateur, die bij de U15 zal aantreden, mag zeker in het oog gehouden worden. Zij toonde zeker haar potentieel op de trainingen. We duimen voor iedereen en hopen op zo veel mogelijk mooie kampen zondag.”

(LR)