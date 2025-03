Negen medailles voor Ardooise judoclub

De Ardooise judoclub heeft een topweekend beleefd door de Belgische Kampioenschappen voor jongeren.

“Met hoge verwachtingen ging onze delegatie er naar toe. Onze coaches zorgden voor een goede voorbereiding. En die verwachtingen zijn meer dan uitgekomen. We brachten negen mooie medailles mee naar Ardooie”, zegt woordvoerder Lies Pinket.

Op de provinciale selecties was Ardooie vertegenwoordigd met twee dozijn judoka’s. Tien onder hen werden weerhouden en stroomden door naar het Belgisch Kampioenschap. “Met fierheid en trots konden de leden van de Ardooise club er negen medailles en een mooie vijfde plaats behalen”, zegt Lies. Samen met de begeleidende coaches kwamen ze zopas even nakaarten in de dojo aan de site van het Hofland. Briek Mattheus haalde de eerste gouden medaille. Voor Renee Goemaere was er zilver. Met Alessandro Vermeersch was er een bronzen medaille. Louise Vermeulen en Xylo Deschepper waren goed voor brons. De volgende om met brons te pronken was Mehr Mirzoyan. Nog eens brons was er voor Manon Priem en Amber Vierstraete. Aïcha Deschepper sloot de bronzen rij af. Voor Sayana Blondia was er een vijfde plaats.

Strategisch inzicht

“Deze mooie resultaten zouden zeker niet mogelijk zijn zonder de inzet van de begeleiders en de coaches Joeri Vermeersch en Lieselot Eeckeloo. Met hun ervaring en strategisch inzicht stonden ze de judoka’s bij en ze zorgden tevens voor een goede voorbereiding”, zegt Lies. De Ardooise judoclub is een plek waar de recreatieve judoka en de toekomstige kampioen zich thuis voelt. (JM)