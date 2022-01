Nationale titelstrijd in Middelkerke definitief zonder publiek: “Het is een schande”

Het Belgisch kampioenschap veldrijden, dat volgend weekend plaatsvindt in Middelkerke, zal gereden worden zonder publiek.

Eind vorig jaar besliste het Overlegcomité om onder meer sportevenementen met publiek te verbieden. Het zorgde voor heel wat onzekerheid in de cross, maar toen de cultuursector met succes een soortgelijke coronamaatregel in zijn branche aanvocht, groeide de hoop bij enkele veldritorganisatoren om toch publiek te kunnen ontvangen. Maar op het BK zal dat dus zeker nog niet het geval zijn.

Er kon niet worden gewacht op het overlegcomité van donderdag omdat het praktisch dan niet meer haalbaar zou zijn. “Er moest een beslissing komen”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker, “want er komt heel wat kijken bij zo’n organisatie. Het gaat niet enkel om de frietkoten die langs het parcours staan, maar er moeten 600 mensen geëngageerd worden om alles in goede banen te leiden, gaande van toegangscontrole tot parkings. Ook de federale politie had een deadline gesteld en wilde vandaag uitsluitsel.”

“Het gaat om een zuivere politieke beslissing”, gaat hij verder. “Ik vind het niet alleen jammer, maar ook een schande. Het is onbegrijpelijk dat er in Antwerpen op de Meir duizenden mensen mogen rondlopen, maar op een BK, waar alles in alle veiligheid met covid safe ticket en mondmasker kan, er geen publiek mag komen. We kunnen 8.000 mensen, telkens op een meter afstand van elkaar zetten. Ik blijf er bij het is een schande dat dit gebeurt.”

De drie organiserende partijen betreuren dat het BK achter gesloten deuren moet plaatsvinden. “Maar het allerbelangrijkste blijft dat het BK kan doorgaan, vooral voor de renners die tuk zijn op de felbegeerde driekleur”, besluit Golazo, dat benadrukt dat het BK zowel zaterdag als zondag live te volgen is op televisie. (PBM/Belga)