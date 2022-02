Nationale titel en West-Vlaams record voor Sterre Provost

Op het Belgisch kampioenschap indoor voor cadetten en scholieren heeft Sterren Provost als enige West-Vlaamse de nationale titel behaald. De 14-jarige Nieuwpoortse liep op de 400m overtuigend en onbedreigd naar goud in een zeer knappe 58.52, wat tevens een nieuw West-Vlaams record betekende.

Sterre Provost is aan een uitstekend indoorseizoen bezig. Op 23 januari werd ze al Vlaams kampioene op de 400m bij de cadetten meisjes en dit weekend kroonde ze zich nu ook tot nationaal kampioene op die afstand. Het grote verschil was dat de atlete van MACW op het Belgisch kampioenschap een zeer sterke 58.52 liet optekenen, terwijl ze een maand geleden nog op 60.23 bleef steken. “Op het Vlaams kampioenschap liep het niet zo vlot en ik was er ook wat te traag gestart. Vandaag heb ik het anders aangepakt en ben ik er van bij de start vol tegenaan gegaan”, zegt ze.

Die aanpak rendeerde, want ze sloeg meteen een kloof met de andere atletes en ook in de tweede wedstrijdhelft verzwakte ze niet echt. Uiteindelijk finishte ze na 58.52 en bleef ze haar naaste concurrente bijna twee seconden voor. “Het doel was om vandaag sowieso onder de 60 seconden te duiken en eigenlijk wist ik dat ik zo’n tijd aankon. Het moest er alleen op wedstrijd nog uitkomen.”

West-Vlaams record

De prestatie van de 14-jarige Provost betekende meteen ook een nieuw West-Vlaams record bij de cadetten meisjes. De vorige toptijd stond met 58.84 sinds 2006 op naam van Evy Six. Komende zaterdag loopt de Nieuwpoortse atlete in Louvain-la-Neuve nog een 400m op het Belgisch kampioenschap alle categorieën. “Daar zal ik vooral proberen om mijn tijd nog wat verder aan te scherpen. Vandaag ontbrak het vooral op het einde aan wat tegenstand om nog sneller te lopen. Die tegenstand zal er volgend weekend zeker zijn”, besluit ze. (Gunther Dekie)