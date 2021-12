Nationale jeugdtitels voor diverse West-Vlaamse judoclubs

In Herstal had in het weekend de Belgische judokampioenschappen bij de jeugd plaats. Er werd gekampt in de diverse gewichtsklassen in de leeftijdscategorieën U15, U18 en U21, zij het zonder publiek omwille van het aantal coronabesmettingen.

Bij de zwaargewichten bij de mannen zorgden twee leden van Judo Team International in Roeselare voor een nationale titel. Ilman Nesirkoyev uit Izegem (U18) in -90kg. Ziedullo Rakhimov bij de U21 in +100 kg. Robbe Demets uit Lendelede en lid van JC Koksijde was bij de U21 in -66kg dan weer goed voor een gouden medaille. In die leeftijdscategorie was er tevens een Belgische titel voor Jarno Dewulf (Judo Cobra Lendelede) in -100kg en Jarne Duyck (JC Kawaishi Ingelmunster) -81kg, die vorige maand reeds goed was voor een tweede plaats bij de grote mannen.

Andreas Declercq (Yama-Arashi JC Bavikhove) greep bij de U18 in -46kg na de provinciale, de Vlaams nu ook de nationale titel. Die was bij de U15 tevens weggelegd voor Lukas Malysse (Judo Izegem) in -60kg en Warre Govaere (Judoschool Marcel Degroote Brugge) in -34kg.

Ook bij de dames gingen er Belgische titels naar provinciegenoten, zoals naar Sara Ver Eecke (JC Ardooie) in U18 -57kg. En de Torhoutse Aicha Deschepper (JC Ardooie) in U15 in -52kg, Ilse Desutter (JC Tielt) versloeg in de finale U21 -78kg Zoë Mayra Desmet van JC Eernegem.

Sedert de competities weer op volle toeren draaien boekte Ray Marinx (17) uit Oostkamp de ene zege na de andere. Hij kroonde zich tot West-Vlaams kampioen, greep daarna de Vlaamse titel en hielp Judoclub Koksijde in de Callant Cup aan de Vlaamse interclubtitel. Zaterdag probeerde hij op het BK voor de vierde keer in zijn jonge carrière als judoka nationaal kampioen te worden. Het was echter Xander Simoens (17) die de finale U18 in de klasse tot 66 kilogram won. Hij klopte in de golden score Marinx die hem drie weken geleden van de Vlaamse titel hield.

JC Koksijde moest zich overigens bij de U21 met nog met twee andere leden tevreden stellen met zilver. Yusbek Kagermanov -73kg en Olivier Naert (Koksijde) in -60kg. Een tweede plaats was er verder op het BK voor Ahmed Adbelaziel Mohamed (Son Kei Diksmuide) in U15 -38kg en Arjen Allewaert (Judo Izegem) in U15 -34kg.

Het zilver bij de dames uit West-Vlaanderen ging naar Louise Gheysens (Judoschool Kortrijk) in U15 -63kg, Celine Ramon (Kon. Ieperse JC Neko) in U21 -52kg, Fran Naessens (Yama-Arashi JC Bavikhove) in U18 +70kg en Flore Wulleman (JC Ardooie) in -63kg

Verder was er brons bij de U21 voor Cedric Dejaegere (JC Kawaishi Ingelmunster) in -90kg en Warre Denys (JC Jenos Kwai Hooglede) in -81kg. Bij de U18 voor Karel Dereere (KJC Lichtervelde) in +90kg, Runar Vangheluwe (JC Eernegem) in -90kg,

Ibrahim Jachichanov (JC Ardooie) in -55kg en Marcus Van Wonterghem (Yama-Arashi JC Bavikhove) in -46kg.

Bij de U15 was er een derde plaats voor Lothar Plets (Yama-Arashi JC Bavikhove) in -50kg, Sem Tack (Yama-Arashi JC Bavikhove) in -42kg, Sverre De Witte (JC Ardooie) in -38kg, Ferre Lagrou (JC Olympia Brugge) in -34kg en Zoë Vandenbulcke (JC Jenos Kwai Hooglede) in +63kg.

(ACR/ Foto Judo Vlaanderen)