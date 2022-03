Naast Start to Run is er nu ook Start to Athletics: “Focus op lichaamsbeheersing”

Olympic Brugge is begonnen met Start to Athletics, een gloednieuwe reeks die mensen laat kennismaken met de verschillende disciplines in de atletiek. Het initiatief kadert in het project Brugge Sport en krijgt ter ondersteuning een subsidie van 1.059 euro.

Olympic Brugge bood eerder al reeksen Start to Run aan waar mensen in groep samen konden trainen om 5, 10 of 15 km te lopen. Nu organiseren ze een nieuwe reeks, namelijk Start to Athletics. Tijdens deze sessies laten gediplomeerde trainers je onder leiding van hoofdtrainer Katia Wyffels kennismaken met de verschillende disciplines in de atletieksport. De trainingen hebben iedere maandagavond van 19 tot 20.30 uur plaats op de atletiekpiste van Sport Vlaanderen Julien Saelens in Assebroek. “Tijdens de sessies wordt aandacht besteed aan de algemene lichaamsbeheersing”, vertelt Ludo Van de Sande van Olympic Brugge. “Iedere training wordt er gewerkt aan rompstabiliteit en blessurepreventie, en op kracht. Daarnaast wordt er telkens één discipline uit de atletieksport onder de loep genomen. We hopen dat we op die manier ook talenten kunnen detecteren.”

Basisbeginselen

De deelnameprijs bedraagt 100 euro voor een heel jaar. Van elke discipline zoals verspringen, hoogspringen, kogelstoten, hamerslingeren of speerwerpen worden de basisbeginselen aangeleerd. “Ondertussen zijn er een twaalftal deelnemers aan de trainingen begonnen, maar iedereen is welkom op de recreatieve sessies. Je hoeft geen voorkennis van atletiek te hebben om mee te sporten. Wie wil kan de reeks zelfs combineren met Start to Run”, weet sportschepen Franky Demon. Ondertussen is er al één atleet die aan Start to Athletics deelneemt en de mogelijkheid heeft om door te groeien naar het competitieve of een hoger niveau. Bij Olympic Brugge staan ze voor een drukke zomeragenda. Traditiegetrouw is er op 1 mei de Julien Saelensmeeting. Er is het BK voor masters op 11 en 12 juni, waarin de Memorial Emiel Pauwels en het PK geïntegreerd worden. Op zaterdag 25 juni is er de Brugse Mettenmeeting en voor de jonge atleten de finale van het Leeuwtjescriterium op zaterdag 3 september. Het Vlaams kampioenschap voor masters is voorzien op zaterdag 17 september. Tussendoor is er nog de Strandloop in Zeebrugge op vrijdag 1 juli en tevens samen met AC Sodibrug de cross, die dit keer op de site van de Sint-Pietersplas zal plaatshebben, op zondag 20 november. (ACR)